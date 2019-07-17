ДБР розслідує 11 справ стосовно високопосадовців — Труба

Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних справ стосовно високопосадовців.

Про це поінформував під час брифінгу директор відомства Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на сьогодні Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних проваджень за заявами різних громадян щодо можливих неправомірних дій вищих посадових осіб нашої держави. Це провадження від можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до можливого втручання у діяльність суддів”, - сказав він.

Труба додав, що у середу на допит у якості свідка в рамках розслідування справи щодо можливого ухилення від сплати податків та легалізації доходів від продажу заводу “Кузня на Рибальському” був викликаний експрезидент Петро Порошенко, але він не з’явився.

“У цьому кримінальному провадженні досі уже проведені допити, у тому числі допит свідка Сергія Тігіпка, проведено інші допити свідків, а також виїмки документів”, - зазначив директор ДБР.

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Посадовець додав, що у рамках розслідування цієї справи нікому не було оголошено про підозру.

“Усі учасники кримінального провадження перебувають у рівних умовах”, - сказав він.

За словами Труби, Порошенко має бути зацікавлений у наданні своїх показів, аби “слідство було неупереджене і повне”.

У подальшому, зазначив Труба, ДБР повторно викликатиме Порошенка на допит.