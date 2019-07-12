ДБР заперечує проведення слідчих дії в Офісі Президента

“Державне бюро розслідувань не проводило 11 липня жодних слідчих дій в Офісі Президента України. Повідомлення, яке спиралося на «анонімне джерело» та було вчора поширене низкою ЗМІ, не відповідає дійсності”, - заявили в Держбюро.

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Як вважають в відомстві, таке повідомлення мало на меті дискредитацію не лише ДБР, але й України. “Адже це, в першу чергу, удар по державі, якщо в інформаційному просторі правоохоронний орган, який розслідує дії топ-чиновників, військові злочини, пов’язують з російськими спецслужбами. Просимо ЗМІ перевіряти інформацію – ми завжди готові надати роз’яснення, якщо це не заважає досудовому розслідуванню", - йдеться у заяві.

У Державному бюро розслідувань заявили, що стоять на захисті національних інтересів. “Наша місія – встановлення справедливості у суспільстві шляхом незалежного та всебічного розслідування злочинів задля притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв’язки та ресурси.

У своїй діяльності ми твердо дотримуємося принципів верховенства права, законності, політичної незаангажованості та відкритості. Для нас це не просто задекларовані меседжі. Це – наші цінності, в які ми віримо і які захищаємо”, - запевнили в ДБР.

Раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Державне бюро розслідувань проводить в Офісі Президента слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, які забезпечують діяльність ситуативної кімнати. Слідчі ДБР нібито цікавилися веденням протоколів засідань, допитували тих, хто забезпечував рівень секретності у цих приміщеннях.