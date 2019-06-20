Держбюро розслідувань прийшло з обшуками у МОЗ

"Так, дійсно Державним бюро розслідувань проводяться обшуки у Міністерстві охорони здоров’я і ДП «Державний будівельний центр МОЗ» в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні", - зазначила вона.

За її словами, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МОЗ України, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП «ДБЦ МОЗ України» та службовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виділені урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва».

Вона наголосила, що досудове розслідування триває.