Геращенко розповіла про плани "Європейської Солідарності" у новому парламенті

Команда «Європейської Солідарності» на чолі з лідером партії, п’ятим президентом України Петром Порошенком, у Страсбурзі працює над зміцненням проукраїнської коаліції.

Про це за підсумками переговорів у стінах Європейського парламенту заявила перша заступниця Голови Верховної ради, кандидат від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко, повідомляє пресслужба політсили.

«Наш ключовий меседж для європейських партнерів – це звільнення Донбасу і Криму. Це тиск на Росію заради звільнення всіх українців, які знаходяться на окупованих територіях і в тюрмах Кремля. Дуже важливі зустрічі в форматі лідерів усіх груп і фракцій, які тут є, керівництва цих груп і фракцій, неформальної групи друзів. І Петро Порошенко запросив усіх депутатів Європарламенту завітати до України – на власні очі побачити наслідки російської агресії», – повідомила Геращенко.

«Європейська Солідарність» у наступному парламенті так само активно працюватиме для того, щоб мати особливий контакт і зв’язок із Європарламентом, мати ці дружні взаємини, для того щоб підтримувати та відстоювати Україну», – наголосила перший віцеспікер.

Вона повідомила, що сьогодні, напередодні дебатів по резолюції щодо заручників Кремля російська делегація робить усе, аби пом’якшити формулювання документа. Тому активна участь української делегації надзвичайно важлива, – переконана Геращенко.

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«Вже завтра в Європарламенті будуть ухвалювати резолюцію по заручниках Кремля. Уявіть який цинізм: сьогодні, в річницю трагедії МН-17, європейські лобісти Кремля проводять тут круглий стіл за участю так званих «українських» політиків для того, аби пом’якшити цю резолюцію. От так хтось здає Україну, а хтось за неї бореться», – резюмувала Геращенко.