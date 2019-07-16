Геращенко анонсувала акцію на підтримку української мови у 20 містах

Перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко закликає усіх активних громадян взяти участь у Всеукраїнській акції на підтримку державної мови, що пройде у вівторок у 20 містах України з нагоди набрання чинності "мовного закону".

Про це вона написала у Facebook.

"Мова єднає! Найкращий символічний подарунок до 29 річниці прийняття Декларації про державний суверенітет - це вступ в дію Закону про мову, який відтепер почав діяти. Сьогодні в 20 містах України пройде акція на підтримку мови... Метою акції є популяризувати українську мову. Приходьте! Підтримайте Україну і українську", - написала вона.

Як повідомлялося, у Всеукраїнській акції візьмуть участь Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Ананьїв, Богуслав, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Первомайськ, Полтава, Рівне, Ружин, Суми, Тернопіль, Тростянець, Умань, Черкаси, Чернігів.

У Києві, Львові та Харкові відбудуться концерти за участю Злати Огнєвіч, Наталки Карпи, Tarabarova, Оксани Мухи, Ivan Navi, Пікардійської терції, Sonya Kay та інших.

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У Києві концерт відбудеться о 19.00 біля Арки дружби народів. У Львові о 19.30 на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку, а у Харкові акція о 19.00 на площі Свободи. Організаторами акції є громадські організації та волонтери.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня. 16 липня він набув чинності.