Україна має боротися за Марківа на всіх міжнародних майданчиках - Геращенко

Україна має боротися за визволення нацгвардійця Віталія Марківа, якого в Італії засудили на 24 роки ув’язнення, і порушувати це питання на всіх міжнародних майданчиках.

Про це перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Це безпрецедентно жорстокий і несправедливий вирок. У ньому багато політики. На жаль, нинішній італійський уряд не приховує симпатій до Кремля і неодноразово піднімав питання зняття санкцій з Росії. Це дуже небезпечний прецедент.

Що має робити Україна? Боротися за звільнення Віталія. Піднімати це питання в Європарламенті, в Єврокомісії, на всіх міжнародних майданчиках, вимагати від Італії перегляду рішення і помилування, надати Віталію і родині адвокатів для підготовки негайного позову до ЕСПЛ", - наголосила Геращенко.

Вона додала, що наша країна повинна готувати позови "проти кожного росіянина, що воював в Україні і чиї прізвища встановлені".

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Як повідомляв Укрінформ, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його на 24 років ув’язнення.

Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його обвинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. Міністр заявив, що це рішення буде оскаржене.