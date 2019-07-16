Україна перебуває на передовій світової битви за демократію - Фукуяма

Україна зараз перебуває на передовій світової битви за демократію.

Таку думку висловив провідний американський філософ та політолог, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права в Стенфордському університеті професор Френсіс Фукуяма в інтерв’ю «НВ».

«Я вважаю, що Україна дійсно знаходиться на передовій світової битви за демократію. Росія сама себе охрестила, знаєте, як провідника цих нових антидемократичних сил, і це було дуже агресивно зроблено. Думаю, у довгостроковій перспективі Китай може бути більшою проблемою, тому що це більша країна і більш економічно успішна, ніж Росія. Проте наразі Росія ствердила свій імідж досить відкритим насильницьким способом», - сказав він.

На думку Фукуями, Росія становить загрозу і для решти Європи. «Я гадаю, загроза, яку вона становить для української демократії, має значення не тільки для цих двох країн, а й для решти Європи, оскільки якщо Росія досягне успіху у поверненні України назад до своєї орбіти, це буде дуже гнітюче для кожної з інших посткомуністичних країн. А ось якщо Україна досягне успіху у перетворенні на повністю демократичну країну, думаю, це буде сигналом того, що ви не знаходитесь у пастці минулого, ви не ув’язнені власною історією і країна, яка вийшла з комунізму, дійсно може стати повноцінною демократією. Ось чому я вважаю це важливим», - підкреслив він.

Фукуяма сказав, що знає ціле покоління молодих українців, які по суті хочуть європейську Україну. “І кожного разу, коли я їду (в Україну), я дійсно надихаюся людьми, яких я зустрічаю — це все мої особисті зв’язки, які дійсно були основою для цього інтересу», - зазначив він.

Говорячи про нещодавні президентські вибори в Україні, Фукуяма висловив думку, що їх «можна розглядати як обнадійливі у сенсі того, що така величезна кількість людей проголосувала за аутсайдера і хотіла відкинута статус-кво. Я думаю, президент Порошенко має досить суперечливі результати: він провів деякі важливі реформи, стабілізував країну після Майдану, проте толерував багато корупції та не досяг значного прогресу в інших важливих сферах, які мали бути зроблені. Тож, я думаю, виборці сказали, що вони хочуть чогось іншого, і це було важливим сигналом».

Фукуяма зазначив, що «вибори в інших частинах колишнього Радянського союзу були здебільшого постановочними або «купленими» у різні способи. А ці вибори були повністю незалежними та чесними. Українські політики вчаться грати за правилами демократії, і це дуже гарне зростання».