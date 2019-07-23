Гройсман підписав проекти реформування Податкової та Митної служб

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав розпорядження щодо плану заходів, якими передбачено концептуальні напрямки реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів від 5 липня 2019 р. № 542-р.

"Мінфін спільно з міжвідомчою робочою групою, до складу якої, зокрема, увійшли міжнародні експерти, представники бізнес-асоціацій, державних органів влади та народні депутати, розробили два проекти планів заходів (один для Податкової, інший - для Митної служби)", - йдеться у повідомленні.

Затверджені урядовим розпорядженням плани, зокрема, передбачають: оптимізацію організаційної та функціональної структур служб, удосконалення процедур адміністративного оскарження; управління інформаційними системами та технологіями, розвиток персоналу, антикорупційні заходи, удосконалення роботи, спрямованої на погашення податкового боргу, протидію розмиванню податкової бази та посилення функції аналізу трансфертного ціноутворення тощо.

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У міністерстві сподіваються, що урядове рішення сприятиме інституційному реформуванню Державної податкової і Державної митної служб, що відповідатиме сучасним міжнародним стандартам та усуне недоліки у системі адміністрування податків, митного оформлення, а також забезпечить впровадження в роботу зазначених органів найкращих світових практик як у вигляді запровадження нових процедур, так і через модернізацію наявних.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС.

8 травня 2019 року головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова.

У конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Кабінет міністрів України 5 липня 2019 року призначив Нефьодова головою Державної митної служби, з 15 липня він приступив до виконання своїх обов'язків.