Президент увів Баканова й Нефьодова до антикорупційної Нацради

Президент Володимир Зеленський увів першого заступника Івана Баканова до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

Відповідний указ №523/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Увести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики Баканова Івана Геннадійовича — першого заступника Голови Служби безпеки України — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України”, - ідеться в документі.

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Крім того, президент затвердив у персональному складі Нацради з питань антикорупційної політики голову Державної митної служби України Максима Нефьодова.