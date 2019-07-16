За діджиталізацію в СБУ візьметься новий радник Баканова

Служба безпеки України як ключовий держаний орган, уповноважений боротися з корупцією та оргзлочинністю долучається до масштабної діджиталізації та перезавантаження країни.

Про це сказав на брифінгу в СБУ т.в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов.

«Сьогодні однім із важливих інструментів подолання корупції в Україні є активне впровадження та застосування новітніх технологічних рішень у різних сферах державного будівництва», - заявив він.

Тому у тісній взаємодії з Офісом Президента та іншими державними структурами Служба безпеки розпочинає роботу з попередження умов, за яких можливе виникнення корупційних ризиків та інших владних зловживань. Сьогодні існує багато проблемних моментів, через які Україна щорічно втрачає сотні мільйонів доларів. Контрабанда, акцизні марки на алкоголь, рейдерські захоплення власності через протиправне внесення змін до реєстру Мінюсту - приклади лише кількох нагальних питань, що потребують спільного рішення.

«Якщо раніше СБУ традиційно виконувала ці функції самостійно, то сьогодні відомство стає відкритим до модернізації і застосування інновацій, тому запрошує у свою команду перспективних ІТ-екcпертів. Очолювати ці процеси у Службі тепер буде новий радник голови з діджиталізації Дмитро Дубілет», - зазначив Баканов.

«Ми націлені боротися не з наслідками корупції, а з її першопричиною. Адже, наприклад, дослідження проблеми рейдерства показало, що сьогодні основні зусилля держави спрямовані на посилення контролю. Насправді ж рішення значно простіше і полягає у використанні відповідних бізнес-процесів. Над побудовою таких правильних технологій СБУ буде працювати спільно з іншим державними структурами», - анонсував новопризначений радник голови СБУ.

Дмитро Дубілет - колишній директор з інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank.