Держслужба у смартфоні. Чому одних лише технологій недостатньо

“Держслужба у смартфоні” – наш внесок у створення “держави у смартфоні”, у реформу всієї системи державного управління

“Держава у смартфоні”, про яку говорить Президент, є, безперечно, значним еволюційним стрибком для України. Це означає зручність, швидкість та якісний сервіс. Відсутність корупції, адже смартфон не бере хабарів. Але це ще й глобальна зміна фокусу держуправління – з потреб державної системи на потреби громадян.

Сама сутність такої нової відкритої взаємодії значно ширша. Адже справжня “держава у смартфоні” – це не просто набір мобільних додатків. Не тільки “єдине вікно” для адміністративних послуг. Не суто тотальна автоматизація. Нові відносини між державою і суспільством вимагають іншого підходу, який базується на довірі.

Ця довіра ґрунтується на розумінні того, навіщо потрібна держава і як вона працює. Отже ми маємо розбудовувати не тільки зручні послуги, але й державну службу на нових принципах: відкритості, прозорості, підзвітності.

Ми чимало працювали для того, щоб відносини між державою і суспільством перетворились з протистояння на порозуміння. Але брак довіри, який накопичувався століттями (тобто не тільки за часів Незалежності – а набагато довше), не дає нам зруйнувати цю віртуальну стіну. Важкий, складний і закритий апарат керувався радше з імперського центру та власними потребами, аніж суспільним інтересом.

Повернути цю довіру непросто, але можливо. Здолати стіну допоможе перехід на сучасну технологічну і відкриту взаємодію. Тому для того, щоб створити повноцінну “державу у смартфоні” – у “смартфоні” має бути і державна служба. Власне, створення “держслужби у смартфоні”, тобто переведення ключових даних і процесів державної служби у єдину прозору, зручну і ефективну електронну систему – це один з ключових кроків до створення “держави у смартфоні”.

Що це означає для НАДС? В першу чергу, значний технологічний стрибок, який дозволить оцифрувати всю складну систему державної служби. Основою, ядром такої трансформації стане система ПоКлик – це інформаційна система управління людськими ресурсами (HRMIS), підготовку до створення якої ми почали ще 3 роки тому. ПоКлик дозволить перевести в електронний вигляд всі ключові процеси і дані держслужби. Побачити величезну кількість закритих раніше даних можна буде хоч у комп'ютері, хоч у смартфоні.

Як це буде працювати? Система ПоКлик складатиметься з двох частин. Перша – це внутрішня система управління людськими ресурсами. В ній знаходиться оргструктура, в ній будуть блоки зі складом персоналу, штатним розписом, наказами. А також блоки рекрутингу, службової кар'єри, табелі і заробітна плата, особистий кабінет, шаблони документів та звітів. Тобто вся паперова робота всередині держслужби буде переведена в єдину електронну систему. Кожен окремий службовець зможе здійснювати базові операції: формувати, відправляти і підписувати документи, відстежувати власний розвиток. А для керівників це крутий інструмент управління. Вони зможуть оцінити власний ресурс, побачити, чи вірно поставлені завдання фахівцям і чи добре вони із ними впораються. Тобто ПоКлик забезпечить новий, сучасний рівень ефективності і керованості.

Друга частина системи – це публічний портал. На ньому буде відкрита переважна більшість тієї самої інформації, за виключенням персональних даних. Але ця інформація буде структурована і агрегована, для зручного порівняння та аналізу. Як і з модулем аналітики ProZorro, кожен охочий зможе побачити узагальнені дані системи: структуру, розмір штату у різних підрозділах, завдання і наявні ресурси держслужби тощо. Це величезний крок у бік прозорості та підзвітності. Українці в режимі реального часу зможуть побачити всю величезну машину державної служби. А головне, зрозуміти, що, як і навіщо роблять державні службовці щодня, не відволікаючи їх додатковими запитами. А розуміння – це основа для побудови довіри між державою і суспільством.

Але одних лише технологій недостатньо. Сама по собі система ПоКлик – це просто код, потоки даних, сервери. Ефект від її впровадження для загальної трансформації держави набагато більший: це основа, яка змінить саме наше уявлення про державну службу.

Така відкритість і публічність вимагає від НАДС як головного оператора системи більш глибинних, культурних змін. Агенція сама має стати взірцем нової, спроможної, ефективної державної служби. Використовувати кращі практики управління. Бути лідером в питаннях навчання і розвитку персоналу. Стати джерелом нових цінностей служіння суспільству.

Саме такий підхід ми закладаємо у стратегії розвитку НАДС. Це незвично, адже, як правило, в державних стратегіях просто вказують цілі, завдання і дедлайни для їхнього виконання. Забуваючи про головне – власне людей, які і є головними носіями цих цінностей, їхніми провідниками. Тими, хто власними руками реалізує таку стратегію.

Такий незвичний для державної системи підхід вимагає від нас більших зусиль. Він піднімає непрості питання: навіщо ми працюємо? в чому наша глобальна, еволюційна мета? якою має бути ефективна державна служба і як нам в цих умовах зробити нашу мету реальністю?

Це геть інша система мислення, в якій фокус зміщується з процесів на результат, з папірців – на людей. Це новий підхід, який базується на оновленій місії НАДС – бути лідером змін, який власним прикладом надихає інші державні органи на перезапуск і розвиток.

Електронна система ПоКлик – це лише початок, адже справжня трансформація відбувається в принципах, цінностях, підходах, стратегії – всьому тому, що формує нову культуру державної служби.

“Держслужба у смартфоні” – це наш внесок у створення “держави у смартфоні”, у реформу всієї системи державного управління, яка робить крок назустріч громадянину. Це амбітний виклик, який ми приймаємо. Адже справа не тільки у смартфонах. Не тільки в електронній системі. Не тільки в технологіях. Справа у служінні, у поклику, у новій культурі. Це складне завдання, яке потребує чимало часу і зусиль.

Але почнемо з технологій.

Костянтин Ващенко, голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС)