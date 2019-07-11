Держстат підрахував кількість підприємств різних форм власності

Станом на перше липня 2019 року в Україні стало на 17,9% менше публічних акціонерних товариств, ніж торік.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

На початку липня поточного року в Україні налічувалося 1 548 публічних акціонерних товариств, на 17,9% менше, ніж роком раніше. Кількість приватних акціонерних товариств за період з 1 липня 2018 року по 1 липня 2019 року збільшилось на 2% (до 5 371), товариств з обмеженою відповідальністю — на 8,3% (до 652 541), приватних підприємств — на 0,25% (до 200 087), фермерських господарств — на 2,1% (до 46 328), комунальних підприємств — на 10,7% (до 13 327), кооперативів — на 2% (до 27 796), недержавних пенсійних фондів — на 2,7% (до 75), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків — на 8,1% (до 31 171).

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Втім, кількість державних підприємств в Україні з 1 липня 2018 року по 1 липня 2019 року зменшилось на 2% (до 3 789), іноземних підприємств — на 2% (до 634), кредитних спілок — на 0,7% (до 1 068), товарних бірж — на 0,8% (до 621).