Фонд держмайна через суд розблокував велику приватизацію

Фонд державного майна України (ФДМУ) виграв касацію, яка розблокувала затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників на Одеський припортовий завод, вугільну компанію «Краснолиманська», завод «Електроважмаш», «Індар» та Об’єднану гірничо-хімічну компанію.

Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.

"Касаційний апеляційний суд у складі Верховного суду підтримав позицію Фонду та скасував забезпечення у нікчемному позові Грант Торнтон, який фактично на рік заблокував процес великої приватизації, забороняючи Уряду затверджувати відібраних інвестиційних радників", - написав Трубаров.

Вже 8 липня Фонд надіслав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі на погодження проект розпорядження Кабміну про затвердження інвестиційних радників, і щойно буде погодження від Мінекономрозвитку і Міністерства юстиції, цей проект можна буде виносити на засідання уряду.

Очільник ФДМУ зазначив, що сама справа з оскарження результатів відбору інвестрадників триває, але з’явилася можливість розпочати підготовку Одеського припортового заводу (ОПЗ), вугільної компанії «Краснолиманська», заводу «Електроважмаш», «Індару» та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії до приватизації.

Трубаров також повідомив, що інвестиційним радником ОПЗ затверджено компанію Pericles Global Advisory у складі консорціуму з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine та SARS Сapital. Радник вугільної компанії «Краснолиманська» - «Конкорд Консалтинг» у складі консорціуму KPMG, «Бюро Маркуса», Redcliffe Partners. Радник заводу «Електроважмаш» - «KPMG Україна» у складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting. Інвестрадник Об‘єднаної гірничо-хімічної компанії - «BDO корпоративні фінанси» у складі консорціуму Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Інноваційний центр «Екосистема»; радник«Індару» - «Конкорд Консалтинг» в складі консорціуму Kreston GCG, «Бюро Маркуса», Redcliffe Partners.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України на засіданні 16 січня затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які буде виставлено на продаж, є ПАТ “Центренерго”, Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” та інші.

У 2019 році від приватизації державний бюджет має поповнитися на 17 млрд грн.