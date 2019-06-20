Укргазбанк відкриває ринок водневої енергетики в Україні

Укргазбанк та «Українська воднева рада» підписали меморандум про впровадження сучасних водневих технологій в українській енергетиці.

Про це Укрінформу повідомили в Укргазбанку.

“Укргазбанк та «Українська воднева рада» втілюватимуть енергетичну революцію - впровадження сучасних водневих технологій в українській енергетиці. Підписаний Меморандум про партнерство між двома установами відкриває шлях для практичної реалізації в Україні інноваційних водневих проектів у сфері відновлюваної енергетики – енергія сонця, вітру, біомаса, як основного засобу для балансування електричної мережі”, - йдеться в повідомленні.

Як підкреслив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко, банк підтримує ідеї, що позитивно впливають на стан довкілля.

«Укргазбанк – це ЕКОбанк №1 в Україні, тож ми охоче підтримуємо прогресивні ідеї, що позитивно впливають на стан довкілля. На нашу думку, водень якраз серед них. Він – основа енергетичної революції, адже в найближчому майбутньому будинки будуть освітлюватися та зігріватися завдяки водневій енергії. А вже зараз дорогами Європи та високотехнологічної Японії їздять водневі авто. Ефективність їхніх двигунів вище бензинових у 2-3 рази, а заправляти потрібно лише раз на 500 км – це займає всього 3-5 хвилин», – зазначив Шевченко.

Згідно з повідомленням, серед наступних першочергових кроків з боку Укргазбанку та Водневої ради – розробка дорожньої карти для розвитку водневої економіки в Україні, адже вітчизняний потенціал відновлюваної енергетики дозволяє Україні стати одним із світових постачальників «зеленого» водню, передусім в країни Євросоюзу.

«Для забезпечення подальшого світового технічного прогресу, розвитку економіки та відновлення світової екології, необхідно поступово відмовлятись від традиційних викопаних енергетичних ресурсів збільшуючи частку відновлювальних водневих джерел в глобальній енергетичній мережі», - зазначив президент енергетичної асоціації «Українська воднева рада» Олександр Рєпкін.

За його словами, впровадження водневої енергетики долучить Україну до світової провідної енергетичної спільноти та сформує імідж високотехнологічної країни.

«На жаль, в Україні поки що не існує жодного водневого проекту. І це попри те, що наша країна – серед лідерів розвитку відновлюваних джерел енергії, а ЕКОбанк – безперечний лідер їхнього фінансування. Ми готові максимально використовувати весь наш накопичений експертний досвід та використовувати статус лідера екологічного напряму в розвиток, який забезпечить екологічне та енергетично незалежне майбутнє нашої держави, а досягти цього можливо лише за умови впровадження сучасних екологічно чистих технологій накопичування та балансування енергії. Водень, якраз і є такою технологією», – додав Шевченко.