На Україну чинитимуть тиск на переговорах з РФ щодо транзиту газу - експерт

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар прогнозує, що на тристоронніх перемовинах щодо транзиту російського газу в Європу на Україну тиснутимуть і Росія, і Євросоюз, тож потрібно бути готовими до "викручування рук".

Про це він сказав у коментарі Укрінформу в середу, 19 червня.

"Будуть викручувати (руки - ред.), і тут не потрібно мати ілюзій щодо якоїсь безумовної підтримки України з європейського боку. Як свідчить досвід останніх десяти років після другої газової кризи 2009 року, в брюссельському осмисленні того, що відбулось і в 2006-му, і в 2009-му роках, якогось прориву не відбулось. Так, неофіційно вони чудово розуміють, що це саме Росія перекрила постачання газу, а не Україна перервала транзит. Але запопадлива позиція європейських бюрократів перед Росією як головним постачальником газу спонукає їх до такої м'якої позиції, яка полягає в тому, щоб іти назустріч, передусім, російському баченню всього, що відбувається", - сказав Гончар.

Він додав, що також легше тиснути на слабшого, в даному разі на Україну. Експерт нагадав, що так було і в 2009-му році, коли українська сторона перебувала під подвійним тиском - з боку Росії і з боку Брюсселя та інших європейських столиць, у результаті чого Київ отримав "недолугий" контракт і на купівлю газу, і на транзит, що згодом підтвердило і рішення Стокгольмського арбітражу.

У цьому контексті президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" акцентував, що зараз Україні потрібно пройти те випробування, яке ми виявилися нездатними пройти у 2009 році.

"Власне кажучи, якби ми хоча б ще тиждень протрималися взимку 2009 року, ситуація і зміст контрактів могли бути іншими. Але тоді не вдалось. Зараз це може вдатися, тому що в нас зараз немає того рівня споживання газу, і восени вже буде чотири роки, як ми не імпортуємо газу від "Газпрому" напряму. Тому ми можемо протриматися на газі власного видобутку, плюс якщо 20-21 млрд кубометрів газу буде в наших газосховищах, ми цілком зможемо пройти зимовий період. І тоді з нами будуть домовлятися", - переконаний Гончар.

Він спрогнозував, що "якийсь" діалог щодо транзиту газу буде продовжуватися, і українська сторона демонструватиме добру волю з точки зору цього тристороннього формату. Водночас експерт зауважив, що Росія поки що почувається у позиції сильного гравця, оскільки очікує, що парламентські вибори в Україні приведуть до зміни уряду і керівництва державних компаній, і що у Єврокомісії відбудуться зміни після обрання нового Європарламенту.

"Звідси всі ці зволікання з тристороннім форматом переговорів. Адже вони чудово розуміють, що, наприклад, Мароша Шефчовича, який м'яко, але постійно наполягає на тому, що Росія, і "Газпром" зокрема, має виконати певні передумови, вже десь восени на переговорах не буде", - зазначив Гончар.

Він зауважив, що Росія послідовно обстоює позицію, спрямовану на те, щоб дотягнути до зими, увійти у зиму і влаштувати чергову газову кризу.

"В даному випадку для нас залишається єдино можлива і найбільш оптимальна стратегія - підготуватися і пройти через цю зимову газову кризу. А навесні ми побачимо, як зміниться позиція Росії, а вона зміниться, оскільки обхідні газопроводи не готові, не будуть готові та й, за великим рахунком, не могли бути готові... Тому той час, який у нас є, треба використати з користю для підготовки до зимового періоду, не вдаватися до якихось крайнощів і радикальних рішень щодо зміни керівництва державних компаній, і передусім "Нафтогазу", і в принципі, я думаю, що ми цілком зможемо пройти той складний період, який у нас попереду взимку", - резюмував президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у Берліні 18 червня висловив сподівання, що вдасться досягти домовленості з РФ щодо транзиту газу "без викручування рук" Україні.