Модернізація опалення або компенсація втрат - Насалик попередив місцеву владу

Органи місцевої влади у містах повинні будуть модернізувати систему теплопостачання до початку опалювального сезону, а якщо вони цього не зроблять - компенсувати втрати теплокомуненерго за власний рахунок.

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Втрати у тепловиків у системах становлять 30-40%, а у деяких - 60%. Втрати переносяться на населення. Це сигнал органам місцевого самоврядування, що треба знижувати втрати у системі", - сказав Насалик.

При цьому він не взявся прогнозувати, наскільки можливе зниження тарифів.

"Кожен міський голова має подумати, що зробити, як зменшити втрати, щоб знизити ціну. Якщо ні, то тоді органи місцевого самоврядування муситимуть покривати різницю за рахунок свого бюджету", - додав Насалик.

Він також нагадав, що у рамках децентралізації п'ять ТЕЦ передаються у комунальну власність.

"І Херсон, і Миколаїв, і Сєвєродонецьк, і Калуш, у тому числі. Усі ТЕЦ, які були у державній власності, передають місцевій владі", - сказав Насалик.

Він наголосив, що ТЕЦ були передані без права передачі їх на приватизацію.

Як повідомлялося, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив розпорядження № 359-р «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Калуська теплоелектроцентраль-нова» у власність територіальної громади м. Калуша».

19 червня на засіданні уряду Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розробити проєкт урядового рішення про обмеження цін на тепло та гарячу воду з початку опалювального сезону.