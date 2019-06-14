Право видобувати вуглеводні на шельфі Чорного моря виборюють 4 компанії - Міненерго

На участь у конкурсі на право видобутку вуглеводнів на ділянці «Дельфін» у Чорному морі за угодою про розподіл продукції подано чотири заявки: від Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident BlackSea та українського ПрАТ «Укрнафтобуріння».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості за підсумками засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, на якому відбулося розкриття пропозицій учасників конкурсу.

"Під час засідання, що проходило за участю представників ЗМІ, з дотриманням усіх процедурних вимог та термінів, розкрито пропозиції та оголошено учасників конкурсу. Міжвідомча комісія отримала чотири заявки на участь у конкурсі з розробки ділянки «Дельфін» - від Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident BlackSea і української компанії ПрАТ «Укрнафтобуріння»", - йдеться в повідомленні.

Міністер енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, як голова Міжвідомчої комісії, зазначив, що члени комісії опрацюють та проаналізують подані документи "щодо можливості конкурсантів освоїти родовище".

Як повідомлялося, 12 квітня уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на право видобування вуглеводнів у межах ділянки "Дельфін", на умовах угоди про розподіл продукції. Запропонована світовим та українським компаніям ділянка площею майже 10 тис. кв. км підготовлена Державною службою геології та надр України і розташована у північно-західній частині континентального шельфу Чорного моря.

Голова Держгеонадр Олег Кирилюк заявляв, що проведення такого конкурсу означає залучення щонайменше 1,5 млрд грн інвестицій у пошук і видобуток нафти та газу в Україні. А для інвестора це – відкритий конкурс, термін дії угоди – 50 років з правом продовження.

Згідно з умовами конкурсу, частка держави в прибутковій продукції має становити не менше 11% її загального обсягу, а максимальна частка інвестора – 70% загального обсягу виробництва. Переможець конкурсу на розробку ділянки повинен буде забезпечити геологічне вивчення надр на ділянці, в тому числі й буріння не менше п’яти свердловин протягом першого п’ятирічного етапу геологорозвідувальних робіт.

Серед 8 пунктів зобов’язань для інвестора - надавати перевагу товарам, роботам і послугам українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості та відповідності міжнародним стандартам; приймати на роботу переважно громадян України; зареєструвати своє постійне представництво на території України, якщо компанія є нерезидентом.

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За даними ЗМІ, Frontera Resources Corporation із штаб-квартирою у Х'юстоні (США) заснована у 1996 році, займається розвідкою, добуванням газу і нафти. Компанія вивчає перспективи видобування вуглеводнів у країнах Східної Європи, зокрема в Грузії та Молдові.

Trident Black Sea на 90% належить американській Trident Acquisitions Corp., створеній у 2016 році як спеціалізована компанія із цільових злиттів та поглинань. Серед її акціонерів - екс- депутат Держдуми Ілья Пономарьов. У 2018 році компанія провела IPO на американській біржі NASDAQ, залучивши 201,25 млн дол. Ці кошти мали інвестуватися в енергоактиви в країнах Східної Європи.

Caspian Drilling International Ltd. була створена у 1996 році Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки (SOCAR) (55%) та Santa Fe Inc. (45%) як перше спільне підприємство з надання послуг буріння в Каспійському регіоні та нагляду за виконанням угод про розподіл продукції. Нині понад 92% в СП належать азербайджанській держкорпорації. Компанія є буровим підрядником за 16 угодами в азербайджанському секторі Каспію.

«Укрнафтобуріння» - одна з найбільших в Україні приватних компаній з видобутку газу; пов'язана з бізнесменом Ігорем Коломойським та народним депутатом Віталієм Хомутинніком. Компанія розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище на Харківщині.