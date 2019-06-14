Нафтогаз знизив ціну газу для населення у червні

"НАК "Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в червні, – у відповідності до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року вона складе 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в червні ціна газу, за якою Нафтогаз продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем.

Кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області з урахуванням ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника в червні становитиме 7 755,87 грн.

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Кінцева ціна в інших регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну, наголосили в НАК.

"Навесні цього року аналітична служба Нафтогазу надала висновки, що очікується зменшення цін на газ на європейському ринку – звідки ми імпортуємо газ та де маємо найбільших партнерів. Тоді ж ми запропонували уряду змінити підхід до формування цін на газ в Україні, перейти на ринкове ціноутворення. Було б просто несправедливо залишати регульовану ціну на тому ж рівні, коли ринкова ціна падає. Тому ми запропонували декілька варіантів, як це можна зробити коректно, – один з варіантів, прийнятих урядом, почне діяти в червні", – прокоментував голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Як відомо, постанова Кабінету міністрів №485 передбачає, що Нафтогаз, визначаючи ціну газу для виконання покладених спеціальних обов'язків (ПСО), аналізує 4 показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року - компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі - вона й визначила ціну на червень.

"Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковим паритетом, і, завдяки цьому, споживач отримує чесні умови", – підсумував Коболєв.

Він висловив надію, що уряд найближчим часом також погодиться з пропозицією Нафтогазу щодо повної відміни цінового регулювання.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що у липні НАК "Нафтогаз України" продаватиме газ для населення за ціною 5 803 грн за 1 тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування та розподілу). Він пояснив це рішення подешевшанням газу на міжнародному ринку і зниженням ціни газу для промислових споживачів у червні майже на 8%.

У червні Нафтогаз відпускатиме газ для потреб населення за ціною 6 299 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ і транспортування і розподілу), що на 5,2% вище, ніж у травні. Кінцева ціна газу повинна становити 8 627,01 грн за 1 тис. кубометрів. Проте ціни будуть різними в кожній області.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у середу, 5 червня, заявив, що НАК "Нафтогаз України" завищив ціни на газ для населення у червні. За його словами, уряд підготував нормативний документ, який не дасть Нафтогазу зловживати своїм монопольним становищем.