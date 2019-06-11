Кабмін опублікував постанову про відділення ГТС від Нафтогазу

Опубліковано постанову Кабінету міністрів про виведення у майбутньому газотранспортної системи України з управління НАК “Нафтогаз України” за принципом ownership unbundling (розділення власності).

Документ оприлюднений на Урядовому порталі.

Відповідно до постанови ГТС мають передати в управління державній компанії "Магістральні газопроводи України" (МГУ). Вона перебуватиме у підпорядкуванні "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року. Потім МГУ стане відокремленим акціонерним товариством.

За цей час уряд зобов'язав НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Магістральні газопроводи України” вжити заходів, необхідних для належного функціонування МГУ. Зокрема, шляхом проведення роботи, пов’язаної з укладенням відповідних договорів з учасниками газового ринку та іншими суб’єктами, прийняття на роботу працівників, вирішення питань щодо фінансування на період до початку провадження господарської діяльності, враховуючи зобов’язання України відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Читайте також: Україна у травні збільшила запаси газу майже на 2 мільярди кубів

"Нафтогаз" та МГУ мають провести консультації із секретаріатом Енергетичного співтовариства та комплексний аналіз підземних сховищ природного газу з метою визначення найбільш ефективної моделі їх використання та управління ними. За результатами цієї роботи Кабінет міністрів очікує від МГУ план дій щодо ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними.