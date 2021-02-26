Українці в Індії зняли «Лісову пісню» Лесі Українки мовою гінді

Українці в Індії зняли «Лісову пісню» Лесі Українки мовою гінді

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Укрінформ
Активісти української громади Індії зняли короткий відеофільм за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня» мовою гінді та представили його до відзначення у світі 150-річного ювілею з дня народження поетеси.

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення Посольства України в Республіці Індія. 

Презентація відбувалася разом з низкою інших заходів в рамках відзначення 150-ї річниці з Дня народження Лесі Українки в Посольстві за участі представників української громади Індії, працівників української дипустанови та членів їхніх сімей.

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Фото: Посольств України в Республіці Індія
Фото: Посольство України в Республіці Індія

Українці Індії запропонували аудиторії невеликий уривок казки-феєрії, у якому показана перша зустріч і знайомство Мавки з Лукашем. Головні ролі у фільмі виконали Аріана Бандопадяя – Мавка, Аян Акрам – Лукаш, Афія Мазумдер та Арман Хусейн – Потерчата, Максим Мазумдер – Лісовик. Ідея відео належить Марині Акрам і Наталії Поліхи.

Зауважимо, що переклад «Лісової пісні» на мову хінді 2016 року здійснив викладач Інституту філології, директор центру мови гінді й індійської літератури Юрій Ботвінкін. Редактор перекладу – Анаміка Брагті. Мовою гінді Мавку звати Ванпарі (Лісова фея), Лісовика – Ванрадж (Лісовий король), Русалку – Джалпарі (Річкова фея).

Носіїв мови гінді понад 400 мільйонів, вона посідає четверте місце у світі.

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Цікаво, що ще 1992 року Мрідула Гош – історик міжнародник, політологиня, журналістка – переклала «Лісову пісню» мовою бенгалі. Вона запевняє, що драма показує існування на грані реального і має відповідності у індійському (бенгальському) фольклорі.

Так, Мавка в бенгальському епосі з’являється як Мая – ілюзія або тимчасове сприйняття духа, Русалки – порі або Джолопорі – ефірні створіння, Потерчата – Гарано-дхон: діти, що бувають втрачені, є загубленим скарбом.

Додамо, що учасники заходу з нагоди ювілею Лесі Українки також розповіли про цікаві та маловідомі факти з життя поетеси, декламували її вірші. А поетеса Марина Акрам презентувала власний переклад  мовою гінді твору  Л.Українки «Стояла я і слухала весну …..».

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Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі своєю чергою цю дату відзначають педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які підготували, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.

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