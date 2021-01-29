Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя Лесі Українки

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів та обласним адміністраціям розробити плани заходів відзначення цього року 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Відповідний указ №32/2021 від 29 січня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

У документі зазначається, що указ підписано “з метою вшанування пам’яті видатної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки, популяризації її творчості, а також з нагоди відзначення у 2021 році 150-річчя від дня народження Лесі Українки”.

Президент, зокрема, доручив уряду забезпечити затвердження плану заходів із відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, передбачивши проведення у Києві урочистого заходу; проведення закордонними дипломатичними установами України відповідних заходів, а також широке висвітлення цих подій.

Кабінет Міністрів також має вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування таких заходів.

Водночас обласні та Київська міська державні адміністрації повинні затвердити регіональні плани заходів із відзначення ювілею Лесі Українки та сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів зі вшанування пам’яті та популяризації її творчості.

Леся Українка (справжнє ім'я - Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1971 року в Новоград-Волинському, померла 1 серпня 1913 року. Українська письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка.