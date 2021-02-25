У Берліні відзначили 150-річчя Лесі Українки

Представники української громади та Посольства України в ФРН відзначили 150-річний ювілей від дня народження великої співвітчизниці, видатної поетеси, драматурга, перекладачки Лесі Українки біля дому, де вона зупинялась у берлінський період свого життя.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За усталеною традицією, «вітали» у будинку за адресою Johannisstrasse, 11, на якому встановлено меморіальну дошку. Лариса Петрівна Косач прожила в цьому будинку рівно 5 місяців. Вона приїхала з рідними до Берліна 17 січня 1899 року, за кілька днів до свого 28-го Дня Народження. У німецькій столиці в приватній клініці професора-хірурга Ернста фон Бергманна 26 січня дівчині було зроблено складну та коштовну операцію на нозі через ускладнення від туберкульозу кісток.

Період реабілітації був довгим, поїхати назад до дому поетеса змогла лише 19 червня, як тільки дозволив лікар. Час відновлення Леся використала в творчому плані переважно на переклади з німецької творів Генріха Гейне.

Традиція приходити до будинку, де знаходилася приватна клініка професора Бергманна та де жила Українка, була започаткована 2010 року, коли на ньому була встановлена меморіальна дошка полтавського художника-скульптора Вадима Голобородова.

Читайте також: Посли Німеччини й Канади продекламували вірші Лесі Українки

Ініціатива встановлення дошки належить активістам української діаспори, зокрема голові Центральної спілки українців Німеччини Людмилі Млош. Вона розповіла, яка народилася ця ідея, як збирали пожертви, контактували володаря будинку, який живе далеко від Берліна, як шукали майстра. Дошку було урочисто відкрито 30 серпня 2010.

У вітальному слові радник-посланик Посольства Ростислав Огризко наголосив на важливості більше пропагувати українську культуру в Німеччині.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

Фото: Укрінформ