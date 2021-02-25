Посли Німеччини й Канади продекламували вірші Лесі Українки

Посли Німеччини та Канади в Україні Анка Фельдгузен і Лариса Ґаладза до 150-річчя від Дня народження Лесі Українки прочитали вірші поетеси.

Як повідомляє Укрінформ, відео декламування дипломатами поезій оприлюднили в соцмережах “Deutsche Welle” та “BBC Україна”.

Фельгузен, зокрема, українською мовою прочитала вірш Лесі Українки “Стояла я і слухала весну”

Лесі Українці - 150! Надзвичайний і Повноважний Посол #Німеччини в Україні Анка Фельдгузен українською читає для вас свій улюблений вірш української поетеси:@GermanyinUA#ЛесяУкраїнка pic.twitter.com/4NJmufDdKv — DW українською (@dw_ukrainian) February 25, 2021

“У цей сонячний майже весняний день особливо приємно прочитати ці рядки Лесі Українки! З Днем народження, Лесю!”, - написала посол Німеччини у Твіттер.

Посол Канади зачитала вірш "Contra spem spero!" трьома мовами - українською, англійською та французькою.

Посол Великої Британії Мелінда Сімонс розповіла, що Леся Українка, яка володіла десятьма мовами, надихає її на удосконалення української.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав указ «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки» з метою вшанування пам’яті письменниці та популяризації її творчості.

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25 лютого виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.