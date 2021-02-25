На Косач Talks обговорили міфи та стереотипи про Лесю Українку

В Українському домі пройшов перший захід інтелектуально-дискусійної програми Косач Talks в межах мистецького проєкту "Леся Українка: 150 імен".

У дискусії "Українка як культурна героїня: міфи, стереотипи, образи" взяли участь літературознавець Ярина Цимбал, письменники Мирослав Лаюк та Марко Роберт Стех, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Леся Українка – одночасно українська і світова письменниця. Нам потрібно її читати і перечитувати. Вона написала дуже глибокі та неоднозначні твори, які мають право на нові інтерпретації", – сказав про Лесю Стех.

Під час дискусії спікери обговорили міфи та стереотипи про Лесю Українку, які створювались у різний час. Зокрема, проаналізували 20-30-ті роки минулого століття. За їхніми висновками, саме в цей період радянська пропаганда почала спотворювати образ Лесі Українки.

Також згадали період шістдесятництва. Так, Лаюк зауважив, що на шістдесятників Леся Українка вплинула як модерніст.

"Вона показала їм близькість української та світової літератури", – наголосив письменник.

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Ярина Цимбал вважає, що для того, аби пізнати Лесю з літературознавчої точки зору, у першу чергу, треба читати "її саму". Вона також додала, що сучасним літературознавцям варто краще розвивати письменницю "в людському образі".

Як повідомляв Укрінформ, протягом 25-28 лютого в Українському домі відбуватиметься інтелектуально-дискусійна програма Косач Talks в межах мистецького проєкту «Леся Українка: 150 імен».

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Мета програми — актуалізувати для сучасників ті грані біографії та численні різноманітні праці Лесі Українки, які й донині залишаються захопливими та актуальними, підтверджують її художньо-інтелектуальні зусилля, спрямовані на створення системи цінностей, що єднають українську культуру з європейським контекстом.