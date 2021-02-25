Для українців у Північній Македонії київський театр показав уривок із п'єси Лесі Українки

Українці в Північній Македонії мали змогу до 150-річчя з дня народження видатної української письменниці Лесі Українки насолодитися уривком з п'єси «Камінний господар», трансльованої для них у прямому ефірі акторами Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Саксаганського.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Посольства України в Республіці Північна Македонія у Фейсбуці.

«Посольство України в Скоп’є, Громада українців у Північній Македонії імені Лесі Українки та Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Саксаганського активно проводять заходи з святкування цієї насправді важливої події для всіх українців. Сьогодні Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені Саксаганського презентує нам уривок з п'єси «Камінний господар», – ідеться в повідомленні.

У посольстві запросили до перегляду Громаду українців у Північній Македонії імені Лесі Українки, а також подякували Київському Театру імені Саксаганського та особисто Директору Ігорю Подолянцю.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі своєю чергою цю дату відзначають педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.