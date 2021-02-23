У Північній Македонії проводять заходи з нагоди 150-річчя Лесі Українки
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Посольство України в Республіці Північна Македонія.
«Цього разу українську громаду представляє Ліза Куценко (м. Скоп`є), представниця дитячого клубу «Веселка» при Посольстві України, яка продекламувала вірш Лесі Українки у школі імені «Кіро Глігорова» у місті Скоп'є», – ідеться в повідомленні.
Зауважимо, що дівчина читає вірш «Літо краснеє минуло…»:
Літо краснеє минуло,
Сніг лежить на полі;
Діти з хати виглядають
В вікна… шкода волі!
Діти нудяться в хатині,
Нудять, нарікають:
«І нащо зима та люта? –
Все вони питають. –
Он все поле сніг завіяв,
Хоч не йди із хати!
У замкнуті дивись вікна,
Ніде й погуляти!
Сніг з морозом поморозив
Всі на полі квіти…
Десь зима та не скінчиться!»
Нарікають діти.
Ждіте, ждіте, любі діти!
Літо знов прилине,
Прийде мила годинонька,
Як зима та згине;
І заквітне наше поле,
І зазеленіє, –
Знов його весна прекрасна
Квіточками вкриє.
У Посольстві додали, що далі буде проведено більше заходів, присвячених святкуванню 150-ї річниці Лесі Українки.
Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.
У діаспорі своєю чергою цю дату відзначать педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.