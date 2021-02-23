У Північній Македонії проводять заходи з нагоди 150-річчя Лесі Українки

Посольство України в Скоп’є та Громада українців у Північній Македонії імені Лесі Українки продовжують заходи з нагоди 150-ліття від дня народження видатної української поетеси.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Посольство України в Республіці Північна Македонія.

«Цього разу українську громаду представляє Ліза Куценко (м. Скоп`є), представниця дитячого клубу «Веселка» при Посольстві України, яка продекламувала вірш Лесі Українки у школі імені «Кіро Глігорова» у місті Скоп'є», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, що дівчина читає вірш «Літо краснеє минуло…»:

Літо краснеє минуло,

Сніг лежить на полі;

Діти з хати виглядають

В вікна… шкода волі!

Діти нудяться в хатині,

Нудять, нарікають:

«І нащо зима та люта? –

Все вони питають. –

Он все поле сніг завіяв,

Хоч не йди із хати!

У замкнуті дивись вікна,

Ніде й погуляти!

Сніг з морозом поморозив

Всі на полі квіти…

Десь зима та не скінчиться!»

Нарікають діти.

Ждіте, ждіте, любі діти!

Літо знов прилине,

Прийде мила годинонька,

Як зима та згине;

І заквітне наше поле,

І зазеленіє, –

Знов його весна прекрасна

Квіточками вкриє.

У Посольстві додали, що далі буде проведено більше заходів, присвячених святкуванню 150-ї річниці Лесі Українки.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі своєю чергою цю дату відзначать педагогічними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.