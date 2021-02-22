PEN Ukraine запустив флешмоб до 150-річчя Лесі Українки

З нагоди 150-річчя від дня народження поетеси, культурної діячки та перекладачки Лесі Українки, що відзначатиметься 25 лютого, Український ПЕН запустив флешмоб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці PEN Ukraine у Фейсбуці.

«Флешмоб у соцмережах покликаний привернути увагу до постаті Лариси Косач та актуалізувати її творчість. Флешмоб триватиме з 22 до 28 лютого», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб взяти участь, треба записати на відео власне прочитання улюблених рядків із поезій, драматичних творів чи листів Лесі Українки - обрати фрагмент для читання рекомендують за посиланням або на власний розсуд із доробку авторки. Потім опублікувати його на своїй сторінці у Фейсбуці чи Інстаграмі, доодавши хештег #Українка150 та позначивши PEN Ukraine.

Записане відео також просять надіслати на адресу ukraine.pen@gmail.com.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство розвитку туризму опублікувало добірку туристичних локацій, які пов‘язані з життям і творчістю Лесі Українки.