Держтуризм опублікував добірку туристичних місць, пов‘язаних із Лесею Українкою

Державне агентство розвитку туризму опублікувало добірку туристичних локацій, які пов‘язані з життям і творчістю Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДАРТ.

"Пропонуємо добірку туристичних місць, які варто відвідати, щоб зануритися в життя поетеси", – йдеться в повідомленні.

Перший у списку – єдиний та неповторний у світі Музей родини Косачів у Новограді-Волинському, де Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року.

Цьогоріч працівники музею оголосили флешмоб #GlobalLesyaUkrainka2021, щоб вшанувати письменницю, показавши пам’ятні місця її перебування у різних куточках світу. Для участі в ньому треба зробити фото або записати відео (читання твору авторки українською чи іноземною) на фоні пам’ятника, барельєфа, мурала, меморіальної дошки Лесі Українці, на площі, вулиці, біля установ і підприємств, названих на її честь. Опублікувати матеріал на особистій сторінці в Фейсбуці, обов’язково вказавши хештег, країну і місто, де його було зроблено.

Крім цього, мандрівникам пропонують відвідати село Колодяжне, де маленькою Леся жила з родиною.

"Сучасникам тут залишилася спадщина у вигляді літературно-меморіального музею. Відвідувачам представлено меморіальні речі Лесі Українки та її родини, прижиттєві видання творів поетеси та її матері – Олени Пчілки, – фотографії, речі побуту та етнографії Волині, відтворені фрагменти робочого кабінету й сільської хати", – зазначили в Держтуризмі.

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Нагадали у відомстві також і про проєкт "Луцьк Косачівський" – мандрівка до локацій Луцька, пов'язаних із сім'єю Косачів.

"Старт – 23 лютого у Музеї Лесі Українки Волинського національного університету імені Лесі Українки", – зазначили в агентстві.

Ще одна із запропонованих локацій – державний заказник "Нечимне", що на півночі Ковельського району Волинської області. Сюди Леся Українка приїжджала гостювати до дядька Лева Скулинського. Надихнувшись природою та розповідями родича, драматургиня написала "Лісову пісню". На території збудовано музей "Лісова пісня", а з Ковеля до Нечимного прокладено туристичний маршрут.

У Держтуризмі не оминули й "кримський період" Лесі Українки. Коли авторці було 19 років, вони з матір’ю припливли з Євпаторії до Севастополя, відвідали Ханський палац у Бахчисараї, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури, згодом переїхали до Ялти.

У Києві теж існує багато локацій, пов’язаних із поетесою. Зокрема, театр Соловцова (нині Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка), який у 1899 році відвідала авторка.

"До 150-річчя Лесі Українки на основі її творів у театрі представлять вистави "Verba" за мотивами драми-феєрії "Лісова пісня", "Кассандра" на основі історії героїні античної міфології, "На полі крові" за драматичною поемою з біблійними мотивами", – розповіли в Держтуризмі.

Поряд із театром розташований Національний художній музей України, де зберігається портрет Лесі Українки, написаний Іваном Трушем. Окрім цього, в столичному будинку авторки розташований музей, названий на її честь.

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Останні роки життя українська поетеса провела в грузинському селі Сурамі. Наразі там розташовані музей та бібліотека, присвячені Ларисі Косач. Поруч із музеєм встановлено її погруддя.

Як повідомлялося, 25 лютого в столичному Українському домі відбудеться відкриття мистецького проєкту "Леся Українка: 150 імен" з нагоди 150-річчя від дня народження поетеси та драматурга. Захід організовано за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України і Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти. Мистецький проєкт "Леся Українка: 150 імен" включатиме експозицію, перформанс, змістовні дискусії, цікаві факти з життя поетеси. Експозиція працюватиме з 26 лютого до 8 березня.