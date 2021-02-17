На Рівненщині до ювілею Лесі Українки проведуть поетичний флешмоб і музичний батл

У Рівненській області до 150-річчя від дня народження Лесі Українки готують поетичний флешмоб та музичний батл.

Про це повідомила керівниця обласного управління культури і туризму Любов Романюк, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОДА.

За словами Романюк, до ювілею письменниці в державному історико-культурному заповіднику Острога стартує міжмузейний мистецький проєкт «Вона в віки майбутні йти повинна». В обласному краєзнавчому музеї відбудеться презентація тематичної виставки «Лісова пісня».

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Урочистості до відзначення ювілею пройдуть і безпосередньо в день народження поетеси, 25 лютого, у залі камерної та органної музики. А в музично-драматичному театрі презентують прем’єрний показ театральної вистави за однойменним твором Лесі Українки «На полі крові». Триватиме низка мистецьких та поетичних флешмобів, зокрема - «Читаємо Лесю» та «Відеомандрівка з Лесею».

Окрім цього, відкриють мистецький проєкт «Бурштинова анімація», присвячений ювілею Лесі Українки, і тематичну виставку «Лісова пісня у гравюрах Віталія Литвина (Канада)».

Життя і творчість української письменниці Лесі Українки тісно пов'язані і з Рівненщиною. Поетеса бувала тут у багатьох містечках і селах: Клевані, Корці, Дубні, Пляшевій, Здолбунові, Гільчі, Радивилові. Не раз відвідувала і Рівне. Тут деякий час мешкав її дядько Михайло Драгоманов. Приїздила Леся сюди разом із матір’ю Оленою Пчілкою, а в селі Чекна (нині Межиріччя) Млинівського району записала чимало веснянок, народних обрядів.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 2021 року під егідою Міністерства культури й інформаційної політики відбувається серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки.

29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) на державному рівні.

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Леся Українка (справжнє ім'я Лариса Косач) - українська письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка. Народилася 25 лютого 1871 року в м.Новоград-Волинський, померла 1 серпня 1913 року в Сурамі (Грузія). Входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.