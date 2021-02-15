Українська громада Болгарії презентувала відеоекскурсію місцями Лесі Українки

Українська громада Болгарії до 150-річчя від дня народження Лесі Українки підготувала відеорозповідь «Леся Українка в Болгарії», в якій презентувала місця й епізоди з періоду життя поетеси в цій країні.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Болгарії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Неймовірний подарунок від української громади в Болгарії до 150-ї річниці з дня народження Лесі Українки. Щиро дякуємо за цей проєкт, присв'ячений болгарському періоду життя і творчості геніальної української поетеси, пану Василю Жуківському та пані Антоніні Якімовій!», - зазначили в дипустанові.

Як зазначається в підписі до відео, Леся Українка один рік (1894-1895) гостювала у свого дядька професора Михайла Драгоманова у Софії, де він на прохання болгарського уряду викладав новітню історію у тутешній Вищій школі - зараз це Софійський університет імені Святого Климента Охридського.

«Після Болгарії Леся Українка напише збірку поезій "Думи і мрії", "Відгуки", поему "Дивня казка", "Одно слово", драму "Кассандра", "В катакомбах", "Лісова пісня", "Камінний господар", "Бояриня"», - йдеться у ролику.

Розповідається, зокрема, що у Владаї (село в Міській області Софія - ред.), де гостювала Леся Українка, місцеві мешканці в 70-х роках ХХ століття встановили меморіальний знак на пошану видатної української поетеси.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі, в свою чергу, цю дату відзначать педагогчними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США, Греції та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.

Відео: Украински TV вести Жукивский