У музеї на Житомирщині показали особисті речі Лесі Українки

У літературно-меморіальному музеї Лесі Українки, що у Новограді-Волинському на Житомирщині, продемонстрували речі, які належали Лесі Українці та її рідним.

Про це повідомляє Новоград-Волинська міська рада, передає Укрінформ.

«Фондова колекція літературно-меморіального музею Лесі Українки нараховує понад 4000 одиниць. Серед них є речі, які належали Лесі Українці, її родині та знайомим», - йдеться у повідомленні.

Серед експонатів є картина «Волинська хата», яку за свідченнями родички Лесі Українки, намалювала сама письменниця.

У музеї зберігається альбом для нотаток і малюнків у шовковій обкладинці з елементами із сусального золота. Його Леся Українка подарувала родині своїх знайомих.

Особисті речі Лесі Українки / Фото: Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки

В експозиції є рідкісне видання «Народні мелодії», у якому зібрані народні пісні. З голосу Лесі Українки їх записував її чоловік Климент Квітка.

Окрім того, в музеї можна побачити шкатулку Олени Пчілки; фото сестри Лесі Українки Ізидори Косач; мініатюрний сервіз, подарований Ізидорою Косач Оксані Міяковській-Радош (донька засновника і директора Української вільної академії наук Володимира Міяковського – ред.); дитячу кирсетку, яку пошила Ізидора Косач; рушник із присвятою Михайлу Драгоманову; рублик-праску, знайдений на території музею в 1970-х роках.

Леся Українка народилася у Звягелі (нинішній Новоград-Волинський).

Як повідомлялося, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.