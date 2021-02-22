«Леся Українка: 150 імен»: МКІП анонсує 10 дискусій Косач Talks

В Українському домі у Києві 25-28 лютого відбудеться інтелектуально-дискусійна програма Косач Talks в межах мистецького проєкту «Леся Українка: 150 імен».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Косач Talks — дискусійно-інтелектуальна програма, що має засвідчити багатогранність постаті, а також по-новому відкрити життя і творчість Лариси Косач-Квітки. Адже Леся Українка, авторка «Камінного господаря», «Кассандри» та «Лісової пісні», донині має безпрецедентну вагу для українського та світового літературно-культурного процесу», - наголосили у МКІП.

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Як зазначається, мета програми — актуалізувати для сучасників ті грані біографії та численні різноманітні праці Лесі Українки, які й донині залишаються захопливими та актуальними, підтверджують її художньо-інтелектуальні зусилля, спрямовані на створення системи цінностей, що єднають українську культуру з європейським контекстом.

«Загалом у програмі Косач Talks передбачено 10 обговорень, кожне з яких триватиме до двох годин. Організатори підготували для відвідувачів різні формати обговорень: широка дискусія, інтерв'ю з експертом/-кою, поетичні читання тощо. Серед запрошених гостей - письменниця Оксана Забужко, канадський історик з України Сергій Єкельчик, літературознавець, професор Гарвардського університету Григорій Грабович, перекладач та дослідник Максим Стріха, літературознавиця і критикиня Віра Агеєва та інші», - йдеться в повідомленні.

Куратор інтелектуального майданчика - літературний критик та літературознавець Євгеній Стасіневич. Модераторки дискусійної платформи - літературознавиці та літературні критикині Анастасія Євдокимова і Богдана Романцова.

Детальніше про програму - на сайті МКІП.

Як повідомлялося, 29 січня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки.

Протягом 2021 року під егідою МКІП та Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки.