Відеопроєкт «Леся – Українка. І Ми – Українці» об’єднав українців з 30 країн

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» презентує 19 лютого відеопроєкт до 150-річчя від дня народження Лесі Українки за участі юних українців з різних країн.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Відеоролик "Леся – Українка. І Ми – Українці" запрошує глядача здійснити віртуальну екскурсію українським всесвітом, провідною зіркою якого є Лесине слово. Його читає для дитини вся українська родина: мами й татусі, бабусі й дідусі. Ми запросили поетесу в кожну українську родину, де дитина, переймаючи з вуст найрідніших для себе людей її слово-науку, вслухається, вдумується, вивчає», - зазначається в повідомленні.

Учасниками проєкту стали хлопчики й дівчатка від 5 до 8 років із 30 країн: Австралії, Алжиру, Аргентини, Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Греції, Єгипту, Іспанії, Італії, Казахстану, Канади, Люксембургу, Північної Македонії, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Норвегії, ПАР, Польщі, Португалії, Румунії, США, Туреччини, Угорщини, України, Фінляндії, Франції, Японії тощо.

До ініціативи також долучилися українські зірки Оксана Линів, Оксана Муха та Тарас Тополя, які разом із дітьми читають фрагменти поезії Лесі Українки.

У презентації братимуть участь поважні гості – очільники найвпливовіших українських організацій за кордоном, представники посольств, численних українських громад та освітніх українознавчих осередків, учасники і партнери проєкту.

Подія відбудеться онлайн на платформі Zoom за посиланням. Початок о 16:00.

За детальнішою інформацією можна звертатися на електронну пошту: iiec@miok.lviv.ua.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі, в свою чергу, цю дату відзначать педагогчними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині, США та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.

Фото: МІОК