Лесине слово – різними мовами: в Україні й діаспорі готують спільний захід до ювілею Лесі Українки

Освітній культурологічно-мистецький захід «Леся Українка: розширення горизонтів» відбудеться 20 лютого онлайн та об’єднає українців з 4 континентів і 24 країн світу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Товаристві зв'язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»), яке виступає співорганізатром події.

Як зазначається, з нагоди 150 річчя від дня народження Лесі Українки відбудеться прямий етер, який готують Товариство зв'язків з українцями за межами України (Товариство Україна-Світ), Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) та Національний музей літератури України спільно з освітніми закладами України та зарубіжжя.

Під час етеру його учасники читатимуть поезії, виконуватимуть музичні композиції на слова Лесі Українки, створюватимуть ілюстрації до творів Лесі Українки, демонструватимуть уривки з театральних вистав.

Основними виконавцями будуть учні освітніх закладів в Україні та за її межами, а також відомі артисти з різних країн світу. Серед них, зокрема, народна артистка України, співачка і музична режисерка, солістка Хорватської Національної опери ім.Івана Зайця міста Рієка Ольга Камінська; заслужений журналіст України, зараз - викладачка української мови в Українських студіях Пітсбургського університету (США) та колишня вчителька «Рідної школи, авторка та виконавча редакторка українських радіопрограм у Пітсбурзі, авторка численних статей у різних українських газетах та журналах Оксана Лернатович.

Серед зіркових гостей заходу також всесвітньо відомий канадський бандурист українського походження, заслужений артист України Віктор Мішалов.

Як зазначається, освітній культурологічно-мистецький захід розпочнеться о 12:00 за київським часом на Zoom-платформі.

«Лесине слово прозвучить різними мовами в усьому світі», - зауважили організатори.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого.

У діаспорі, в свою чергу, цю дату відзначать педагогчними, освітніми, творчими конкурсами та проєктами, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ та інших країнах, українські посольства тощо.