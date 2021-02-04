Міжнародний фонд оголосив конкурс стипендій для україномовних блогерів
Про це повідомляється на сайті фонду, передає Укрінформ.
«В останні кілька років україномовний відеоблогінг активно розвивається та прогресує. Піднімаючи важливі для суспільства теми, які не завжди потрапляють в поле уваги медіакорпорацій, відеоблоги стали якісною альтернативою останнім. 2020-21 роки принесли падіння рекламних доходів у зв’язку з пандемією та кризою. Ми пропонуємо руку допомоги творцям якісних відео і оголошуємо перший в Україні конкурс стипендій для відеоблогерів на створення контенту», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, пріоритетною платформою відеоблогінгу є Ютуб, проте розглядатимуться також заявки від блогерів, що публікують свої відео у Тікток та Інстаграм.
Загалом в рамках конкурсу планується надати 4-8 стипендій, розмір яких може складати від 50 до 120 тис. грн і залежатиме від змісту заявки, запропонованого бюджету та популярності каналу.
Відеоконтент, на виробництво якого підуть кошти стипендії, має бути створений у 2021 році.
Щоб взяти участь у конкурсі, треба не пізніше 28 лютого заповнити онлайн-форму, зазначивши інформацію про канал, тематику роликів, які планується створити за кошти стипендії, орієнтовний розрахунок витрат.
Вимоги до аплікантів:
- Наявність україномовного каналу з відеоконтентом;
- Вік каналу не менше ніж 6 місяців;
- Тематика каналу корелює з темами критичного мислення та раціонального погляду на світ;
- Цінності каналу збігаються з цінностями демократії та відкритого суспільства;
- Канал розміщує лише авторський контент і використовує продукти чужого авторського права лише на умовах fair use (законного використання – ред.).
Як зазначається, велика кількість підписників, наявність активної спільноти та середовища донатерів не є обов’язковими, але будуть розглядатися як переваги під час розгляду заявок.
Міжнародний фонд «Відродження» не обмежує тематику відео, що можуть бути створені на кошти стипендій, проте вони мають корелювати з темами розвитку та популяризації критичного мислення, протидії маніпуляціям, популяризації науки, аналізу інформації тощо.
Як повідомляється, конкурс відбудеться у два етапи: І - розгляд конкурсною комісією письмових заявок, надісланих через електронну форму (до 15.03); ІІ - співбесіди з відібраними відеоблогерами.
Результати конкурсу будуть опубліковані не пізніше 31 березня.
З усіх питань можна звертатися за адресою pr@irf.ua до 24 лютого включно.
Детальнішу інформацію про умови конкурсу тощо можна дізнатися на сайті фонду: https://www.irf.ua/stypendiyi-do-150-tys-grn-dlya.../.