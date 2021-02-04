Міжнародний фонд оголосив конкурс стипендій для україномовних блогерів

Міжнародний фонд «Відродження» оголосив конкурс стипендій розміром до 120 тис. грн, аби підтримати виробників якісного україномовного відеоконтенту та допомогти у створенні роликів, що просуватимуть ідеї критичного мислення та раціонального погляду на світ і події в ньому.

Про це повідомляється на сайті фонду, передає Укрінформ.

«В останні кілька років україномовний відеоблогінг активно розвивається та прогресує. Піднімаючи важливі для суспільства теми, які не завжди потрапляють в поле уваги медіакорпорацій, відеоблоги стали якісною альтернативою останнім. 2020-21 роки принесли падіння рекламних доходів у зв’язку з пандемією та кризою. Ми пропонуємо руку допомоги творцям якісних відео і оголошуємо перший в Україні конкурс стипендій для відеоблогерів на створення контенту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пріоритетною платформою відеоблогінгу є Ютуб, проте розглядатимуться також заявки від блогерів, що публікують свої відео у Тікток та Інстаграм.

Загалом в рамках конкурсу планується надати 4-8 стипендій, розмір яких може складати від 50 до 120 тис. грн і залежатиме від змісту заявки, запропонованого бюджету та популярності каналу.

Відеоконтент, на виробництво якого підуть кошти стипендії, має бути створений у 2021 році.

Щоб взяти участь у конкурсі, треба не пізніше 28 лютого заповнити онлайн-форму, зазначивши інформацію про канал, тематику роликів, які планується створити за кошти стипендії, орієнтовний розрахунок витрат.

Вимоги до аплікантів:

- Наявність україномовного каналу з відеоконтентом;

- Вік каналу не менше ніж 6 місяців;

- Тематика каналу корелює з темами критичного мислення та раціонального погляду на світ;

- Цінності каналу збігаються з цінностями демократії та відкритого суспільства;

- Канал розміщує лише авторський контент і використовує продукти чужого авторського права лише на умовах fair use (законного використання – ред.).

Як зазначається, велика кількість підписників, наявність активної спільноти та середовища донатерів не є обов’язковими, але будуть розглядатися як переваги під час розгляду заявок.

Міжнародний фонд «Відродження» не обмежує тематику відео, що можуть бути створені на кошти стипендій, проте вони мають корелювати з темами розвитку та популяризації критичного мислення, протидії маніпуляціям, популяризації науки, аналізу інформації тощо.

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Як повідомляється, конкурс відбудеться у два етапи: І - розгляд конкурсною комісією письмових заявок, надісланих через електронну форму (до 15.03); ІІ - співбесіди з відібраними відеоблогерами.

Результати конкурсу будуть опубліковані не пізніше 31 березня.

З усіх питань можна звертатися за адресою pr@irf.ua до 24 лютого включно.

Детальнішу інформацію про умови конкурсу тощо можна дізнатися на сайті фонду: https://www.irf.ua/stypendiyi-do-150-tys-grn-dlya.../.