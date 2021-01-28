Інститут досліджень української діаспори оголосив конкурс на тему закордонного українства

ІІІ Всеукраїнський конкурс серед учнівської молоді «Закордонне українство: вчора, сьогодні, завтра» запрошує до участі.

Про це повідомляється на сайті Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара, передає Укрінформ.

Як зазначається, конкурс оголосили НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара», факультет міжнародних відносин, Наукове товариство студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина у співпраці з молодіжною секцією Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».

Мета творчого змагання полягає в популяризації діяльності світового українства, дослідженні досягнень видатних українців зарубіжжя, збереженні історичної пам’яті та національно-патріотичному вихованні дітей та молоді.

Термін проведення: 25 січня – 12 березня 2021 р. (включно).

До участі запрошуються здобувачі освіти 8-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Для участі в конкурсі необхідно, по-перше, підготувати есе (до 6 сторінок) на одну із запропонованих тем:

- «Внесок закордонного українства у розвиток світової науки»;

- «Українці зарубіжжя та світова культура»;

- «Історія української громади…» (дозволяється обрати одну державу і охарактеризувати історію української еміграції там);

- «Видатна постать закордонного українства» (дозволяється обрати лише одну постать закордонного українця та розповісти про неї в письмовій роботі);

- «Яким я бачу розвиток співпраці між Україною та закордонним українством»;

- «Закордонне українство як чинник формування українського іміджу в світі».

По-друге, треба розмістити допис про участь в конкурсі в соціальній мережі Фейсбук або Інстаграм та позначати хештег #idudnaua.

По-третє, слід заповнити заявку учасника та надіслати електронну версію роботи на пошту ohloblyn@oa.edu.ua.

Як зазначається, усі роботи будуть перевірені на плагіат. У випадку недотримання норм академічної доброчесності конкурсні роботи будуть дискваліфіковані, а повідомлення про вияв плагіату буде доведений до відома керівництва закладу освіти, який представляє учасник.

Переможці, учасники конкурсу, а також їхні педагогічні наставники будуть відзначені Дипломами, Подяками та сертифікатами (електронними).

Результати конкурсу будуть опубліковані на офіційному сайті НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» та доведені до відома учасників інтелектуального змагання після 1 квітня 2021 р.

Вибрані роботи розмістять в збірнику учнівських робіт-учасників конкурсу, який опублікують за результатами проведення конкурсу.

Крім того, усі учасники конкурсу та їхні педагогічні наставники отримають запрошення взяти участь в III Всеукраїнському молодіжному науковому симпозіумі, що відбудеться в онлайн-форматі в травні 2021 р. У рамках цієї події будуть вшановані переможці конкурсу, їхні наставники та відбудеться презентація збірника матеріалів конкурсу.

Детальніше про вимоги до робіт тощо можна дізнатися за посиланням.

Із запитаннями та пропозиціями можна звертатись до координатора конкурсу Назара Мартинюка за електронною адресою: nazar.martyniuk@oa.edu.ua.

Як повідомляється, Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року. Ідея належала відомому українському вченому зі США проф. Любомиру Винару, яку зі щирим розумінням підтримав ректор академії проф. Ігор Пасічник. У 2017 р. інститут було перейменовано на Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» (НДЦ ІДУД).

Метою діяльності інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською громадськістю поза межами України.

Фото: Укрінформ, idud.oa.edu.ua