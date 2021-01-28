Молодь діаспори запрошують до участі в міжнародному конкурсі-флешмобі, присвяченому Лесі Українці

Молодих українців закордону заохочуть до участі в міжнародному інтернет-флешмобі «Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає…» з нагоди 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.

Про це повідомляється на сайті Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара, передає Укрінформ.

Флешмоб оголосили НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» у співпраці з факультетом міжнародних відносин та Науковим товариством студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина, молодіжною секцією Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».

До участі в акції запрошуються здобувачі освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти України, українська молодь в діаспорі.

Щоб долучитись до події, потрібно в соціальній мережі Фейсбук опублікувати відеоролик із декламуванням поезії Лесі Українки (на вибір) та позначити хештеги #idudnauoa #lesiaukrainka150. Після цього необхідно заповнити онлайн-заявку для реєстрації за посиланням:

1) форма реєстрації для учасників з України: https://forms.gle/eoyaxWRHbmXXDd3T6.

2) форма реєстрації для учасників з інших держав: https://forms.gle/zCq8iXVKnzPZzR6x5.

Інтернет-флешмоб триватиме до 20 лютого 2021 р. Оголошення переможців відбудеться 25 лютого 2021 р. на офіційному сайті НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» НаУОА (https://idud.oa.edu.ua/).

Усі учасники та їхні наставники отримають сертифікати про участь (в електронному вигляді). Крім того, дипломами переможців будуть відзначені найкращі відеоролики.

За детальнішою інформацією можна звертатися до координатора події Назара Мартинюка за електронними адресами: nazar.martyniuk@oa.edu.ua або diaspora@oa.edu.ua.

Як повідомляється, Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року. Ідея належала відомому українському вченому зі США проф. Любомиру Винару, яку зі щирим розумінням підтримав ректор академії проф. Ігор Пасічник. У 2017 р. інститут було перейменовано на Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» (НДЦ ІДУД).

Метою діяльності інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською громадськістю поза межами України.

Фото: Укрінформ, idud.oa.edu.ua