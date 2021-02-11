Вінницька мисткиня присвятила 150-річчю Лесі Українки виставку витинанок та живопису
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила завідувачка сектору виставкової роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Журунова.
«Це персональна виставка Оксани Городинської, знаної майстрині витинанки, писанки і живопису, а також громадської діячки. Вона вирішила виставку присвятити ювілею Лесі Українки, назвавши її «Я-українка», - на знак солідаризації з позицією поетеси, яка називала себе українкою і була нею все своє не дуже довге, але плідне життя. Тематика і сюжетика робіт Оксани збігається з Лесиним життєвим кредо, бо вона сама теж є поетесою і дуже принциповою в своїх національних переконаннях», - повідомила Журунова.
За її словами, на виставці представлені витинанки і живопис художниці, загалом, близько 50 робіт. В експозиції представлені як витинанки традиційного розміру – стандартного аркуша, так і більш масштабні роботи. Тема – це український орнамент, українські легенди і міфи та образи українськості.
Виставка експонуватиметься у музеї протягом місяця.
Городинська стояла біля витоків відродження мистецтва витинанки в регіон і вважається одним із провідних майстрів цього виду мистецтва. Її орнаментальним композиціям притаманна динамічна пружність лінії, виразність силуету, афористична глибина змісту та особистісна авторська філософія.
Мисткиня очолює Будинок творчості у Могилеві-Подільському, при якому працює єдиний в країні громадський музей української витинанки. Також вона є співорганізатором міжнародного фестивалю витинанки, який проводиться у місті.
Фото Вінницького обласного краєзнавчого музею