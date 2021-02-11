МКІП запустив сайт «Леся Українка: 150 імен»

Міністерство культури та інформаційної політики і агенція Postmen створили офіційний сайт ювілейного року Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Сайт дозволить українцям пізнавати особистість і творчість письменниці та слідкувати за подіями, присвяченими Лесі Українці», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, впродовж 2021 року під егідою МКІП і Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею поетеси.

Детальна інформація про всі події, зокрема про мистецький проєкт «Леся Українка. 150 імен», присвячений 150-річчю від дня її народження, буде з'являтися на офіційному сайті: 150imenlesi.org. Відтепер кожен зможе стежити за актуальною інформацією, яка буде регулярно оновлюватися на сайті. Також відвідувачі можуть підписатися на новини про різні заходи.

Наразі на сайті розміщено інформацію про офіційне відкриття мистецького проєкту «Леся Українка. 150 імен» з нагоди ювілейного року Лариси Петрівни Косач-Квітки. Захід відбудеться у день народження поетеси 25 лютого в Українському домі і включатиме: експозицію, перформанс, змістовні дискусії на Радіо Леся та Косач Talks, а також презентацію першого повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах.

Подію, яка стане справжнім культурно-медійним епіцентром, можна буде відвідати з дотриманням карантинних обмежень 25 лютого за запрошеннями, а з 26 лютого до 8 березня - вхід вільний і безкоштовний.

На сайті також представлено ювілейний брендинг і digital brand kit, розроблений агенцією Postmen, які кожний охочий може завантажити за лінком: identity.150imenlesi.org і вільно використовувати.

МКІП запрошує до цього креативні індустрії, українських виробників, громадські та культурні кола, в тому числі для створення ексклюзивних та лімітованих продуктів, брендованих сервісів чи інших рішень.