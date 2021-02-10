Українське радіо поновлює мовлення на окупованих територіях – МКІП

З 1 лютого 2021 року Перший канал Українського радіо поновив мовлення в середньохвильовому діапазоні, у тому числі на окуповані території Криму та Донбасу.

Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, це стало можливим завдяки тому, що Національна суспільна телерадіокомпанія отримала в 2021 році повне фінансування, передає Укрінформ.

«Середньохвильовий передавач «Українського радіо» у селі Луч Миколаївської області потужністю 500 кВт покриває більшу частину території України (вдень — 60% території включно з окупованими територіями, з вечора до ранку — всю територію України)», - ідеться в повідомленні.

У МКІП нагадали, що UA: Українське радіо — найпопулярніше розмовне радіо та найбільша FM-мережа України, що охоплює понад 180 FM-частот.