Українське мовлення для Донбасу та Криму: «ДОМ» запускає три нові програми

З 2 лютого в ефірі "UA: Українське радіо" з’являться три нові програми – "На самом деле: Донбасс", "На самом деле: Крым" та "Код безопасности", які жителі тимчасово окупованих Росією районів Донбасу та Криму зможуть почути російською мовою на середніх хвилях.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу телеканалу, проєкти адаптуватимуть до ефіру на радіо в межах співпраці телеканалу "Дом", створеного рік тому для трансляції на тимчасово окуповані території за ініціативи Президента України у складі системи державного іномовлення, та редакції мовлення російською мовою "UA: Українське радіо".

На думку члена правління Суспільного, відповідального за платформу радіо, Дмитра Хоркіна, "у часи загострення інформаційної війни важливо розширювати мережу достовірних джерел інформації. Тому на хвилях "UA: Українське радіо" з’являються нові інформаційно-аналітичні програми про події в Україні та світі".

"На самом деле: Донбасс" – це інформаційно-аналітична програма з ведучим Олексієм Мацукою, котрий до окупації жив та працював у Донецьку. Місія проєкту задекларована вже у назві: для об’єктивного дослідження неупередженими експертами обираються ті теми, які в російських та підконтрольних окупантам місцевих ЗМІ подаються викривлено, із ворожими наративами.

В радіоефір програма "На самом деле: Донбасс" виходитиме по вівторках о 20:10 за київським часом.

Побратимом цієї програми є "На самом деле: Крым" із ведучим-кримчанином Дмитром Сіманським, вона має ту саму місію та спосіб розкриття найважливіших для тимчасово окупованої Автономної Республіки тем. Цю передачу можна почути на середніх хвилях частотою 549 кілогерц щосуботи о 20:10.

"Код безопасности" – проєкт про найважливіші аспекти міжнародної безпеки. Ведуча Тетяна Попова разом з відомими експертами і представниками впливових українських та закордонних структур розкривають справжні причини найзапекліших конфліктів у світі, проливають світло на подробиці спецоперацій регіонального та міжнародного масштабів.

В ефірі "UA: Українське радіо" щотижневу програму "Код безопасности" можна буде слухати щочетверга о 20:10 за Києвом.

"Подібна партнерська ініціатива для нас – можливість представити флагманський контент власного виробництва не лише українцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, але і тим, які проживають на решті території України. Упевнена, що включення до ефіру "UA: Українського радіо" цих трьох програм – лише початок нашої плідної співпраці з однодумцями із Суспільного", – зазначила генеральний директор державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та UATV) Юлія Островська.

"UA: Українське радіо" — найбільша FM-мережа й найпопулярніше розмовне радіо країни, яке мовить на тимчасово окуповані території на середніх хвилях частотою 549 кілогерц.

Усі канали Суспільного радіо можна слухати в мобільному застосунку suspilne.radio, а всі проєкти "Дому" можна знайти на сайті телеканалу — kanaldom.tv.

"Дом" – державний цілодобовий розважально-інформаційний телеканал у складі держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (до цього ДП "МПІУ" мовило лише під брендом супутникового та кабельного телеканалу іномовлення UATV). "Дом" розпочав мовлення 1 березня 2020 року. Його сигнал в метровому та дециметровому діапазонах (тобто в аналоговому та цифровому форматах) транслюється на тимчасово окуповані території Донбасу та АР Крим. Він створений для об'єктивного інформування українців, які опинилися у тимчасовій окупації, про ситуацію в Україні, світі та в їхніх тимчасово окупованих районах.