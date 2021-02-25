В Угорщині видали україномовну збірку поезій Лесі Українки шрифтом Брайля
Про це повідомила Укрінформу фундаторка міжнародного книжкового проєкту «Відчути слово», ініціаторка й видавчиня україномовних книжок шрифтом Брайля в Угорщині, активістка української громади в Будапешті Уляна Княгинецька.
Як зазначається, книга, присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки, стала третім україномовним виданням, написаним шрифтом Брайля, в історії угорського книговидавництва.
Повідомляється, що книга «За правду, браття, єднаймось щиро» створена за принципами універсального дизайну, адаптованого для читачів з важкими порушеннями зору.
«Сподіваємося, що це україномовне видання шрифтом Брайля буде корисним для українських читачів з важкими порушеннями зору, стане вагомим внеском у розвиток української книги та створить історію українського друкованого слова в Угорщині», - зазначила пані Уляна.
Як додається, книга вийшла у межах заснованого українцями Угорщини міжнародного проєкту «Відчути слово» (видавець Уляна Княгинецька, упорядкування і передмова Наталія Шевченко, Уляна Княгинецька), а також за підтримки Товариства української культури в Угорщині (голова Ярослава Хортяні) та Товариства «Нова Хвиля» (голова Ліліана Грекса), ряду однодумців, партнерів та спонсорів.
Раніше в Будапешті в рамках заснованого українцями Угорщини міжнародного проєкту «Відчути слово» шрифтом Брайля вийшла друга україномовна збірка «Сучасні білоруські казки».
Фото: Ілля Овчар