В Угорщині видали україномовну збірку поезій Лесі Українки шрифтом Брайля

Українці Угорщини до відзначення 150-річчя з дня народження геніальної української поетеси, письменниці, громадської діячки Лесі Українки видали шрифтом Брайля збірку її віршів «За правду, браття, єднаймось щиро».

Про це повідомила Укрінформу фундаторка міжнародного книжкового проєкту «Відчути слово», ініціаторка й видавчиня україномовних книжок шрифтом Брайля в Угорщині, активістка української громади в Будапешті Уляна Княгинецька.

Як зазначається, книга, присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки, стала третім україномовним виданням, написаним шрифтом Брайля, в історії угорського книговидавництва.

Фото: Ілля Овчар

Повідомляється, що книга «За правду, браття, єднаймось щиро» створена за принципами універсального дизайну, адаптованого для читачів з важкими порушеннями зору.

«Сподіваємося, що це україномовне видання шрифтом Брайля буде корисним для українських читачів з важкими порушеннями зору, стане вагомим внеском у розвиток української книги та створить історію українського друкованого слова в Угорщині», - зазначила пані Уляна.

Як додається, книга вийшла у межах заснованого українцями Угорщини міжнародного проєкту «Відчути слово» (видавець Уляна Княгинецька, упорядкування і передмова Наталія Шевченко, Уляна Княгинецька), а також за підтримки Товариства української культури в Угорщині (голова Ярослава Хортяні) та Товариства «Нова Хвиля» (голова Ліліана Грекса), ряду однодумців, партнерів та спонсорів.

Раніше в Будапешті в рамках заснованого українцями Угорщини міжнародного проєкту «Відчути слово» шрифтом Брайля вийшла друга україномовна збірка «Сучасні білоруські казки».

Фото: Ілля Овчар