У Державній бібліотеці Будапешта - вже 12 україномовних видань шрифтом Брайля

Державна бібліотека іноземних мов м. Будапешт наразі має вже 12 україномовних видань шрифтом Брайля, отриманих в рамках міжнародного проєкту українців Угорщини «Відчути слово» з фокусом на українських читачів із вадами зору.

Про це повідомила в Фейсбуці фундаторка Міжнародного книжкового проєкту «Відчути слово» (заснований в місті Будапешт), ініціаторка й видавчиня україномовної збірки казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля Уляна Княгинецька, передає Укрінформ.

«Приємно те, що до нашого проєкту приєдналась українська Braille Studio, і до фонду Державної бібліотеки іноземної літератури Будапешта надійшло дванадцяте видання! Це україномовне видання шрифтом Брайля "Катерина" Т. Г. Шевченко!», - зазначила видавчиня, подякувавши команді Braille Studio за подарунок.

Княгинецька уточнила, що наразі в рамках проєкту «Відчути слово» фонд Державної бібліотеки поповнився чудовими україномовними книгами та одним англомовним виданням шрифтом Брайля. Це, зокрема, збірка казок «Казковий дивосвіт» (видано в Будапешті) та подаровані примірники: «Бузиновий цар», книга І та книга ІІ «Торкнутися слова. Це можливо!», «Кольорові небилиці» та «Насипала зима сніжинок на долоньки», «Сонечкова сім'я», «Winter Poems», казки «Тісна клітка», збірка «Мандрівка святого Миколая» (книги І та ІІ), Т. Г. Шевченко «Катерина».

Серед тих, хто передав книги до бібліотеки, - українські письменники Володимир Вакуленко-К., Наталія Бонь тощо.

Княгинецька також анонсувала вихід незабаром другої книги шрифтом Брайля об’єднаних проєктів «Відчути слово» та «Зірки на долонях», назву якої, як і саму ідею, ініціатори поки що тримають в таємниці.

Більшість зазначених книг для читачів із вадами зору вийшли друком в рамках проєкту «Зірки на долонях», засновником якого є Володимир Вакуленко-К., за сприяння підприємства об’єднання громадян «СоцІнтел», громадської організації «Право вибору» (голова Валентина Бутенко), зауважила Княгинецька.

Фундаторка проєкту «Відчуй слово» запросила до співпраці видавництва, друкарні, письменників, партнерів, спонсорів і всіх, кому небайдужа доля українського друкованого слова, особливо доля незрячих читачів.

«Основна мета проєкту – зробити важливий внесок у розвиток української книги для читачів з важким порушенням зору. Створюємо історію друкованого українського слова в Угорщині. В рамках проєкту поповнюємо фонд Державної бібліотеки іноземної літератури Будапешта україномовними виданнями шрифтом Брайля! Творімо добро разом», - закликала Княгинецька.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року українці в Угорщині оголосили новий міжнародний книжковий проєкт «Відчути слово» з фокусом на українських читачів з вадами зору. Зауважується, що проєкт некомерційний. Крім Угорщини, книги планують надіслати для українців з вадами зору в Туреччину, Канаду тощо.

Княгинецька також повідомила, що до липня 2021 року планується видати цікаві збірки, і «майже всі видання стануть історичними подіями в Угорщині».

За її словами, у липні - серпні 2021 року заплановано презентацію всіх україномовних книг шрифтом Брайля в бібліотеці іноземної літератури в Будапешті.

Як зазначила фундаторка проєкту «Відчути слово», ці видання надійдуть до двох найбільших бібліотек Угорщини. Зокрема, окрім Державної бібліотеки іноземної літератури в Будапешті, два екземпляри автоматично потраплять до фонду Національної бібліотеки імені Ференца Сечені.

У жовтні минулого року в столиці Угорщини Будапешті уперше вийшла друком україномовна збірка казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля. «Інклюзивне видання стало справжньою історичною подією для українців в Угорщині», - зауважила Княгинецька.

Як повідомила Княгинецька, до нової книжки увійшли твори Еліни Заржицької, Ольги Репіної, Любові Швець, Дзвінки Дячок, Лесі Кічури, Інни Калини та Сашка Дерманського.

Примірники книги, як зазначалося, будуть передані на безоплатній основі до Угорської Національної бібліотеки імені Ференца Сечені, Державної бібліотеки іноземної літератури м.Будапешт. Крім того, видання безоплатно передадуть до бібліотек України. Подарункові видання також надішлють українським незрячим читачам Туреччини, Угорщини, Іспанії, Канади та України.

Повідомлялося, що збірка казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля побачила світ за підтримки спонсорів: Товариства української культури в Угорщині; Самоврядування українців Ференцвароша; Самоврядування українців Ержибетвароша; Самоврядування українців Ерду.

Фото: Uljana Knyahinecka