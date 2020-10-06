В Угорщині уперше видали українською книгу казок шрифтом Брайля

У столиці Угорщини Будапешті уперше вийшла друком україномовна збірка казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля.

Як передає Укрінформ, про це повідомила директорка Українського центру Кардинала Гузара в Угорщині, видавчиня, засновниця Міжнародного проєкту «Дитяча українська казка ХХІ століття», ініціатор створення «Казкового дивосвіту» шрифтом Брайля Уляна Княгинецька в Фейсбуці.

«Інклюзивне видання стало справжньою історичною подією українців в Угорщині. «Казкововий дивосвіт» шрифтом Брайля створено і видано в рамках серії проєктів «Зірки на долонях», започаткованих відомим письменником України Володимиром Вакуленко-К., та Міжнародного проєкту «Дитяча українська казка ХХІ століття»», - зазначила Княгинецька.

«Казковий дивосвіт» це літературно-художнє інклюзивне видання, адаптоване для читачів з важким порушенням зору за стандартами універсального дизайну. Виготовлена на цупкому папері методом рельєфного друку шрифтом Брайля.

Видання містить кольорові ілюстрації для читачів з важким порушенням зору, які здійснив український художник Олександр Гембік. Для незрячих читачів пропонуються рельєфно-крапкові ілюстрації, які можна відчути на дотик, адаптовані українською художницею Ольгою Разлом.

Як повідомила Княгинецька, до нової книжки увійшли твори Еліни Заржицької, Ольги Репіної, Любові Швець, Дзвінки Дячок, Лесі Кічури, Інни Калини та Сашка Дерманського.

Вона висловила щиру вдячність авторам за участь, а також подякувала відомому письменнику України Володимиру Вакуленку-К. за поради, допомогу й упорядкування видання «Казкового дивосвіту» брайлівським шрифтом.

Примірники книги передадуть на безоплатній основі до бібліотек для задоволення культурно-духовних потреб людей із обмеженням зору.

Зокрема, «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля буде розміщений в Угорській Національній бібліотеці імені Ференца Сечені, в Державній бібліотеці іноземної літератури м.Будапешт. Крім того, видання також безоплатно передадуть до бібліотек України. Подарункові видання також будуть надіслані українським незрячим читачам Туреччини, Угорщини, Іспанії, Канади та України.

Як зазначається, видання побачило світ за підтримки спонсорів: Товариства української культури в Угорщині; Самоврядування українців Ференцвароша; Самоврядування українців Ержибетвароша; Самоврядування українців Ерду.

Фото: Укрінформ, Uljana Knyahinecka