В Угорщині українців запрошують до участі в конкурсі, присвяченому Лесі Українці

Товариство української культури в Угорщині оголосило конкурс «Наша Леся Українка» до 150-річчя від дня народження видатної письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

«Товариство української культури в Угорщині в честь святкування 150-річчя від дня народження Лесі Українки та 100-річчя від дня народження її внучатої племінниці - членкині нашого товариства Наталі Драгоманової (1921-2018) - оголошує конкурс», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що творче змагання проходитиме в таких категоріях:

- декламування творів поетеси;

- виконання музичних творів, пісень на слова Лесі Українки;

- створення відеокліпів, присвячених письменниці;

- ремейк творів Лесі Українки (як би писала поетеса в наші дні);

- переклади творів поетеси на угорську мову;

- презентація власних вишивок.

Заявки можна подавати на електронну пошту hromada.ukran@gmail.com до 15 січня 2021 року.

Спеціально створена комісія вибере найкращого в кожній номінації.

Як зазначається, на переможців та учасників чекають захопливі призи та подорожі історичними місцями Лесі Українки.

Леся Українка (13 (25) лютого 1871, Звягель (нині Новоград-Волинський — 19 липня (1 серпня) 1913, Сурамі, Грузія) — українська письменниця, перекладачка, культурна діячка. Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач-Квітка.

Співзасновниця літературного гуртка «Плеяда». В сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.

Писала в жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики. Також працювала в ділянці фольклористики (220 народних мелодій записано з її голосу) і брала активну участь в українському національному та жіночому русі.

Відома завдяки своїм збіркам поезій «На крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902), поем «Давня казка» (1893), «Одно слово» (1903), драм «Бояриня» (1913), «Кассандра» (1903—1907), «В катакомбах» (1905), «Лісова пісня» (1911) та ін.