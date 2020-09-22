В Нью-Йорку відбудеться благодійний концерт на підтримку Українського музею

Віртуальний концерт з метою збору коштів на підтримку Українського музею в Нью-Йорку пройде 3 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

«Український музей в Нью-Йорку запрошує своїх членів, друзів, меценатів і всіх поціновувачів мистецтва та музики приєднатися до нашого Віртуального благодійного концерту», - йдеться у повідомленні.

Метою заходу є збір коштів на підтримку нових програм та виставок музею.

Як зазначається, спеціально підготовлені з цієї нагоди виступи представлять українські піаністи Фіма Чупахін (США), Павло Гінтов, музикант і композитор українського походження Джордж Граб (США), британський оперний і камерний співак українського походження Павло Гунька, сопрано і бандуристка Терин Кузьма (США), всесвітньо відомі українські піаніст Володимир Винницький та віолончелістка Наталія Хома.

Зауважується, що дивитися концерт, який розпочнеться о 19:00 CDT, можна з власної оселі через Зум, Ютуб чи Фейсбук.

Реєстрація на захід безкоштовна, водночас в музеї зазначили, що будуть надзвичайно вдячні за підтримку.

Пожертви можна зробити в будь-якому розмірі.

Детальніу інформацію захід та про те, як фінансово підтримати Український музей, можна дізнатися за посиланням.

Фото: YouTube