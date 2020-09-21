Молодь з України, Грузії та Молдови запрошують до участі в конкурсі есе на тему євроінтеграції

Молодь України, Грузії та Молдови запрошується до участі в п’ятому раунді конкурсу есе в рамках проєкту «Розуміємо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і Грузією».

Про це повідомляється на сторінці Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної в Фейсбуці, передає Укрінформ.

За умовами конкурсу, есе повинно бути на будь-яку актуальну тему щодо Угоди про асоціацію між країною учасника та ЄС, в межах якої конкурсанти можуть продемонструвати глибину своїх знань, досліджень або професійний досвід.

Твір до 3000 слів за об’ємом має бути написаний англійською мовою, хорошої аналітичної та лінгвістичної якості. Есе мають включати цікаву аргументацію або пропозиції.

Як зауважується, вік учасників – до 30 років.

Надсилати свої есе можна включно до 30 вересня 2020 року.

Автори найкращих робіт отримають грошові призи.

Як зазначається, детальніше про конкурс можна дізнатися на Євроінтеграційному порталі.

Фото: osvitanova.com.ua