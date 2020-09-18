Українка домоглася від французького видання виправлення "російського" Криму

У Франції українська активістка і волонтер Діана Долс нагадала французькому виданню France Bleu, що Росія протиправно окупувала Крим у 2014 році, і півострів належить Україні.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, у результаті редакція внесла уточнення до публікації.

Першого вересня у Криму пройшов фінал так званого міжнародного конкурсу "Дорога на Ялту. Військові пісні мовами світу". У конкурсі, усі учасники якого прибули до Криму протиправно, у порушення міжнародного і українського законодавства, перемогла французька співачка Крістель Лурі. Головою журі був співак Лев Лещенко.

Сама співачка у соціальних мережах висловлювала захоплення "російським" Кримом. Раніше, у травні про півфінал конкурсу написало France Bleu, також згадуючи про "російський" Крим.

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Відтак, на наполягання українки Долс, видання внесло зміни до травневої публікації та утрималося оприлюднювати матеріал про кримський фінал від 1 вересня.

"Ми уточнюємо, що анексія Росією українського регіону Крим не визнана ані Францією, ані Євросоюзом, які рекомендують не відвідувати його своїм громадянам", - йдеться у відповіді редакції.