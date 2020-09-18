Українка домоглася від французького видання виправлення "російського" Криму
Як передає власний кореспондент Укрінформу, у результаті редакція внесла уточнення до публікації.
Першого вересня у Криму пройшов фінал так званого міжнародного конкурсу "Дорога на Ялту. Військові пісні мовами світу". У конкурсі, усі учасники якого прибули до Криму протиправно, у порушення міжнародного і українського законодавства, перемогла французька співачка Крістель Лурі. Головою журі був співак Лев Лещенко.
Сама співачка у соціальних мережах висловлювала захоплення "російським" Кримом. Раніше, у травні про півфінал конкурсу написало France Bleu, також згадуючи про "російський" Крим.
Відтак, на наполягання українки Долс, видання внесло зміни до травневої публікації та утрималося оприлюднювати матеріал про кримський фінал від 1 вересня.
"Ми уточнюємо, що анексія Росією українського регіону Крим не визнана ані Францією, ані Євросоюзом, які рекомендують не відвідувати його своїм громадянам", - йдеться у відповіді редакції.