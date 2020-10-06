В Угорщині оголосили міжнародний проєкт з фокусом на українських читачів з вадами зору

Українці в Угорщині оголосили новий міжнародний книжковий проєкт «Відчувати слова» з фокусом на українських читачів з вадами зору.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка Українського центру Кардинала Гузара в Угорщині, видавчиня, засновниця Міжнародного проєкту «Дитяча українська казка ХХІ століття», ініціаторка створення «Казкового дивосвіту» шрифтом Брайля Уляна Княгинецька.

«Основна мета – зробити важливий внесок у розвиток українських читачів з обмеженими можливостями зору. У межах цього проєкту заплановано поповнити фонд Державної бібліотеки іноземної літератури в Будапешті україномовними виданнями, надрукованими брайлівським шрифтом», - розповіла Княгинецька.

Вона запросила до проєкту «видавництва, друкарні, письменників, партнерів, спонсорів і всіх, кому небайдужа доля українського друкованого слова, особливо доля незрячих читачів».

Видавчиня розповіла, що до фонду згаданої бібліотеки в подарунок передано книгу «Казковий дивосвіт» - першу україномовну книгу шрифтом Брайля в Угорщині.

Як повідомила Княгинецька, до липня наступного року планується видати цікаві збірки, і «майже всі видання стануть історичними подіями в Угорщині». «В русі три дуже потужні видання, які будуть підтримані угорським та українським урядом», - додала видавчиня.

За її словами, у липні - серпні 2021 року заплановано презентацію всіх україномовних книг шрифтом Брайля в бібліотеці іноземної літератури в Будапешті. Основний партнер в реалізації й упорядкуванні цих видань - відомий український письменник Володимир Вакуленко-К.

Виготовлятиме ці книги ТОВ «Друкарня Мадрид» громадської організації «Право вибору», які завдяки підприємству об’єднання громадян «СоцІнтел» видрукували книгу «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля в харківському видавництві «Точка»

Княгинецька зауважила, що проєкт некомерційний. Крім Угорщини, книги планують надіслати для українців з вадами зору в Туреччину, Канаду тощо.

Видавчиня зауважила, що книги надійдуть до двох найбільших бібліотек Угорщини. Зокрема, окрім Державної бібліотеки іноземної літератури в Будапешті, два екземпляри автоматично потраплять до фонду Національної бібліотеки імені Ференца Сечені.

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Як повідомляв Укрінформ, у столиці Угорщини Будапешті уперше вийшла друком україномовна збірка казок «Казковий дивосвіт» шрифтом Брайля.

«Інклюзивне видання стало справжньою історичною подією українців в Угорщині. «Казкововий дивосвіт» шрифтом Брайля створено і видано в рамках серії проєктів «Зірки на долонях», започаткованих відомим письменником України Володимиром Вакуленко-К., та Міжнародного проєкту «Дитяча українська казка ХХІ століття»», - зазначила директорка Українського центру Кардинала Гузара в Угорщині, видавчиня, засновниця Міжнародного проєкту «Дитяча українська казка ХХІ століття», ініціаторка створення «Казкового дивосвіту» шрифтом Брайля Уляна Княгинецька.