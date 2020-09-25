СФУЖО поповнилася двома українськими організацями з Молдови та Угорщини

Жіноча громада українок Молдови та Громадське об'єднання «Товариство української культури в Угорщині» приєдналися до Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Фейсбуці.

«СФУЖО радо вітає приєднання до своєї мережі двох потужних організацій та сподівається на плідну співпрацю», - йдеться у дописі.

Як зазначається, 24 вересня Світова управа СФУЖО провела відеотелеконференцію, гостями якої стали голова створеної у 1993 р. Жіночої громади українок Молдови Валентина Морару та голова створеного у 1991 р. Громадського об'єднання «Товариство української культури в Угорщині» Ярослава Хортяні.

Зауважується, що цій зустрічі в режимі телеконференції з Морару передували попередні розмови та ознайомлення Світової управи зі статутною документацією та багатолітньою діяльністю Жіночої громади українок Молдови.

Водночас зазначається, що Світова управа СФУЖО добре ознайомлена з плідною майже 30-річною діяльністю Товариства української культури в Угорщині та самою Ярославою Хортяні.

Жіноча громада українок Молдови (ЖГУМ) - жіноча етнокультурна організація, яка гуртує жінок, громадянок Молдови різних генерацій, різних за фахом та з різних територій країни. Члени ЖГУМ інтегровані та сприяють розвитку інтеграційних процесів в молдавське суспільство, зберігають українську ідентичність, зазначається на сторінці громади в Фейсбуці.

Товариство української культури в Угорщині (ТУКУ) — провідна організація української діаспори в Угорщині. Є членом Світового конґресу українців.

Товариство української культури є громадською організацією, базовою для культурно-освітньої діяльності в Угорщині. Його діяльність передусім спрямована на турботу про збереження рідної мови, культури, національних традицій, історичних пам'яток. Складається з 15 осередків.

Фото: Жіноча Громада Українок Молдови Comunitatea Femeilor Ucrainene